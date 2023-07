Zelenski: "Ucrania no está interesada en el despliegue de FF.AA. extranjeras en su territorio hasta que no esté en la OTAN"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró este miércoles que, hasta que no forme parte de la OTAN, su país no estará interesado en el despliegue de Fuerzas Armadas extranjeras en su territorio.

"Quiero decirles honestamente que nadie plantea una cuestión de este tipo. Y los países de la OTAN no se encuentran interesados y nosotros no estamos interesados, hasta que no estemos en la OTAN, en que ningún tipo de fuerzas armadas esté desplegada" en el territorio ucraniano, afirmó.

En ese contexto, Zelenski dijo que los socios extranjeros de Kiev quizás entiendan que, cuando Ucrania ingrese a la OTAN, las tropas ucranianas, con su experiencia militar, "pueden ser invitadas, en el marco de la legislación vigente, para garantizar una seguridad adecuada en territorios de otros Estados".

Cabe recordar que el día anterior Zelenski había publicado un mensaje en el que criticaba los planes de los dirigentes de los países miembros de la OTAN de no incluir ningún aspecto concreto sobre la adhesión de Ucrania a la alianza en la declaración de resultados de la cumbre.

Al afirmar que Ucrania "merece respeto", Zelenski arremetió contra sus aliados occidentales, de quienes Kiev había recibido señales de que se estaba "discutiendo una formulación sin Ucrania". "Es inaudito y absurdo que no haya un plazo ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania; y que se añadan extraños términos sobre 'condiciones' incluso para la invitación de Ucrania", escribió.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza, pero indicó que para ello todos los aliados deben estar de acuerdo en que Kiev cumple con los requisitos necesarios.