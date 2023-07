Sindicato de actores de Hollywood llama a realizar una huelga: ¿qué relación tiene con la inteligencia artificial?

La organización no logró un acuerdo con los gigantes cinematográficos y de televisión sobre cuestiones salariales. La fecha límite expiró en la noche del 12 de julio y ahora alrededor de 160.000 trabajadores de medios podrían unirse al paro de los guionistas.

Un sindicato estadounidense que representa a unos 160.000 de actores y otros trabajadores de los medios, el SAG-AFTRA, recomienda a sus afiliados que participen en huelgas masivas, debido al fracaso de las negociaciones con los principales estudios de cine y televisión, se informa mediante un comunicado de la organización el 13 de julio.

De acuerdo con la publicación, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), compuesta por Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros., Discovery y otros gigantes mediáticos, tras cuatro semanas de negociaciones se negó a cooperar con el sindicato y a incluir en los nuevos contratos los puntos que consideran clave. El plazo para la renovación de los mismos finalizó el 12 de julio de 2023 a las 23:59.

"Las empresas se negaron a comprometerse en algunos temas y en otros pusieron trabas. Hasta que no negocien de buena fe, no podremos llegar a un acuerdo", escribe en un comunicado la presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher. "No nos queda más remedio que seguir adelante en unidad y, en nombre de nuestros afiliados, con una recomendación de huelga a nuestro Consejo Nacional", agregó.

En un comunicado posterior, se revelaron las cuestiones que habían provocado fuertes discrepancias con las compañías cinematográficas y de televisión: la influencia de las plataformas 'streaming' y de la inteligencia artificial (IA) en los salarios de los actores.

"Como saben, en la última década, su remuneración se vio gravemente afectada por el desarrollo del ecosistema 'streaming'", expresó la presidenta de la organización, junto con el director ejecutivo, Duncan Crabtree-Ireland.

"Además, la IA representa una amenaza existencial para las profesiones creativas, y todos los actores y artistas merecen un lenguaje contractual que los proteja de la explotación de su identidad y talento sin consentimiento ni retribución", sostuvieron los directivos sindicales en la publicación.

La huelga de la SAG-AFTRA forzará el cierre de un gran número de estudios y presionará a las empresas para que encuentren una solución, reportó Reuters. Los actores se unirán a las protestas masivas que comenzaron a principios de mayo unos 11.500 guionistas del sindicato WGA, exigiendo mejores condiciones de trabajo.