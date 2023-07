Google Play permite integrar los NFT en sus 'apps' y juegos

La tienda de aplicaciones de Google para Android ha decidido permitir a los desarrolladores integrar tókenes no fungibles (NFT) en sus 'apps' y juegos, según un comunicado del jefe de Producto de Google Play, Joseph Mills, publicado este miércoles.

"Google Play cuenta con una gran variedad de aplicaciones relacionadas con 'blockchain' y sabemos que nuestros socios están entusiasmados por ampliar estas ofertas para crear experiencias digitales más atractivas e inmersivas utilizando activos digitales tokenizados como los NFT", reza el texto.

Así, la tienda ha actualizado su política para "abrir nuevas formas de transacción de contenido digital basado en 'blockchain' dentro de aplicaciones y juegos".

Al mismo tiempo, se señala que, en el marco de la actualización de la política, Google Play "exige que las aplicaciones sean transparentes para los usuarios" en lo que respecta a los tókenes. En particular, si una aplicación vende o permite ganar tales activos, los desarrolladores deben indicarlo claramente, pero no pueden "promocionar ni hacer parecer atractivo ninguna ganancia potencial de las actividades de juego o comercio". Además, los desarrolladores no deben ofrecer compras en las que el valor del NFT no esté claro en el momento de la compra.