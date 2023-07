La UE amenaza con bloquear las redes sociales por contenidos peligrosos durante las protestas

El comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, declaró que el bloqueo podría producirse si las plataformas no eliminan "el contenido de odio" o las publicaciones que instiguen a la revuelta, la quema de autos o el asesinato.

Las redes sociales podrían enfrentar bloqueos si no eliminan contenidos peligrosos en medio de las protestas y disturbios que se produzcan en el territorio de la Unión Europea, declaró este lunes el comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton.

En una entrevista con la emisora France Info, Breton se refirió a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que entrará en vigencia en la UE el próximo 25 de agosto. "Cuando haya contenido de odio, contenido que llama, por ejemplo, a la revuelta, que también llama al asesinato y la quema de coches, se les exigirá [a las redes sociales] eliminar [el contenido] inmediatamente", afirmó, citado por Politico.

Breton agregó que si las plataformas no eliminan las publicaciones, "serán sancionadas inmediatamente". "Si no actúan inmediatamente, entonces sí, en ese momento seremos capaces de no solo imponer una multa, sino prohibir el funcionamiento [de la plataforma] en nuestro territorio", advirtió.

La Ley de Servicios Digitales impone obligaciones legales a las grandes plataformas en línea para que evalúen y gestionen los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación.

La nueva legislación, aprobada por la Unión Europea en abril del año pasado, sigue el principio de que "lo que es ilegal fuera de Internet debe serlo también en Internet".