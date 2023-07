Un periodista argentino compra droga en vivo y termina en comisaría declarando como testigo (VIDEO)

La cobertura en directo de un periodista que compraba droga en un 'búnker narco' del barrio de Once, en Buenos Aires, y que terminó con el reportero prestando declaración en comisaría, se hizo viral en las redes sociales.

Fabián Rubino cubría una noticia para el programa Desayuno Americano, en el canal América TV, sobre la venta de droga en la zona cuando, para sorpresa de sus compañeros del plató, tocó la puerta de un búnker y, con el micrófono en mano, preguntó si tenían droga.

"Yo voy a ver si se puede comprar. ¿Hola?, ¿Se puede comprar? Bueno, gracias. ¿Cuánto cuesta? ¿Tenés cambio?", preguntó.

#AHORA Fabián Rubino compró en vivo en un búnker de Once: "Ya no es un supuesto, es real que venden"Lo viste en #DesayunoAmericano con @PamelaDavpic.twitter.com/ouBSAZJKWi — Desayunook (@desayunook) July 12, 2023

Mientras, desde el estudio de televisión, apuntaron: "¡Ay, qué tenga cuidado!, ¡Ojo, Fabi!". "A ver, Fabi, ¿qué te contestaron? En realidad, claramente, no va a comprar Fabián Rubino, lo que está intentando hacer es demostrar que aún hoy se vende en ese lugar", comentaba la presentadora Pamela David.

Acto seguido, se oyó a Fabián decir: "¿Cuánto?, ¿1.500?, ¿1.000?, ¿Tenés cambio? Gracias, loco". El periodista salió del búnker con la droga en la mano y la mostró a cámara.

"No salgo de mi asombro"

"No salgo de mi asombro, no queríamos interrumpirte, compraste en vivo, te vendieron, ya no es un supuesto", afirma Pamela.

A lo que Fabián respondió: "Acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita. La verdad es que pasé un momento a full. La verdad, pusimos en riesgo todos nuestra vida. Entras, y hay un agujerito y ahí haces la transacción".

ÚLTIMO MOMENTO: La policía analizó la sustancia que compró Fabián Rubino en un bunker de droga en Once: dio positivo el reactivo.#DesayunoAmericano en vivo con @PamelaDavpic.twitter.com/sug4tHcfnG — Desayunook (@desayunook) July 12, 2023

Después de esos detalles, ocurrió algo todavía más insólito. Uno de los compañeros que se encontraba en el estudio llamó a la Policía: "Hola, sí, buenos días, estoy en un programa de televisión y estoy viendo cómo se comercializan estupefacientes en una calle de la ciudad de Buenos Aires".

Durante la llamada, agregó: "Yo le voy a pedir, por favor, que se apuren porque, probablemente incluso hay un peligro de vida de la persona que está ahí en la puerta".

Al rato, ya con la Policía frente al búnker, el periodista comentó: "La verdad, no sé si mi situación está comprometida, no sé si cometí un ilícito, no lo sé".

Cuando se llevaron al periodista de América Fabian Rubino a declarar.. pic.twitter.com/hDrdwH4BRm — • César Vallejo's⑫⭐️⭐️⭐️ (@Vallejosac) July 13, 2023

Pasado un tiempo, el periodista se subió en un auto de Policía para tomar declaración como testigo en comisaría.

En conversación con el diario Perfil, el reportero explicó que dos meses antes había cubierto la misma noticia en el lugar y que los vecinos acusaban a las fuerzas policiales de no actuar.

Fabian Rubino ganando mejor labor periodístico en los Martin Fierro 2024: pic.twitter.com/3anD4k2lE9 — Messi comiendo (@Messicomiendo) July 12, 2023

"Los mismos vecinos estaban ahí frente a la puerta, vimos que podríamos estar frente a un delito. Vimos entrar a dos flacos y pensé: '¿Por qué no entramos nosotros?'", explicó.

Fabián aseguró que "no se esperaba" terminar en comisaría. "Soy un tipo común que sale a laburar todos los días. La sorpresa fue que pasó, que me contestaron, la mayoría de veces pasa que no responden", aseveró.

