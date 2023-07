Egipto y Etiopía acuerdan negociar urgentemente sobre el funcionamiento de la Gran Presa del Renacimiento Etíope

Egipto y Etiopía llegaron a un acuerdo para iniciar negociaciones "urgentes" sobre el llenado y el funcionamiento de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, que empezó a funcionar a principios del año pasado. El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se comprometieron a que ambos países, junto a Sudán, alcancen un acuerdo en los próximos cuatro meses, reporta Bloomberg.

Este asunto es de vital importancia para El Cairo, puesto que el 97 % del suministro de agua del país procede del Nilo. Al Sisi considera que se trata de la seguridad nacional de Egipto y de una línea roja que no se puede cruzar. Por su parte, Ahmed declaró que Adís Abeba se comprometía a no perjudicar a Egipto ni Sudán en relación al acceso a recursos hídricos. No es la primera vez que ambos países acuerdan retomar el diálogo.

Etiopía lleva adelante el proyecto conocido como la Gran Presa del Renacimiento Etíope desde 2011. La enorme obra está llamada a convertirse en la mayor central hidroeléctrica del continente africano. Sin embargo, los países vecinos de Etiopía situados aguas abajo del Nilo, Sudán y Egipto, consideran la represa como una amenaza y temen que provoque escasez de agua en sus propios territorios durante el tiempo que se tarda en llenar el embalse.