Asamblea de Venezuela descarta futura invitación a la misión de observación electoral de la UE

La Asamblea Nacional de Venezuela informó este jueves que, en adelante, no cursará invitaciones a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE), pues el organismo ha injerido reiteradas veces en la política interior del país suramericano.

"Te digo a ti, Josep Borrell: aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir. Violaron el acuerdo que firmamos con ellos, lo violaron", anunció el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

En otro punto de su intervención reiteró que a Venezuela no volvería "ninguna misión de observación electoral […] por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta Europa imperial, asesina, esclavista".

Doble rasero

El diputado socialista enumeró las violaciones a los límites de las leyes venezolanas que fueron perpetradas durante la última visita de la comisión de eurodiputados a Venezuela, a propósito de las elecciones regionales y municipales de 2021.

A ese respecto, Rodríguez refirió encuentros de los europarlamentarios con el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, así como con candidatos opositores a la gobernación del estado Bolívar, al sureste del país, aunque, en contraste, declinaron encontrarse con representantes del Gobierno pretextando falta de tiempo.

"Cuando vino esa misión de observación estaba previsto que los recibiera el presidente de la Asamblea Nacional, dijeron que no tenían tiempo; no se reunieron con el presidente constitucional de la República, el presidente Maduro, dijeron que no tenían tiempo", pero "sacaron tiempo de su agenda para reunirse con Juan Guaidó", relató.

En su decir, el bloque europeo "ha mandado emisarios" a Caracas para solicitar nuevas invitaciones, pero las autoridades venezolanas no están dispuestas a ceder y que se repitan los dobles estándares que caracterizaron la última participación de la MOE de la UE en Venezuela.

"¿Por qué no dijeron que era un 'gobierno ilegítimo' cuando me llamaron llorando: 'por favor, invítenme'? Porque así fue que llamaron (…) Y los invitamos. Y como toda misión de observación tuvieron que firmar un protocolo, que es lo que tienen que cumplir", recalcó.

El detonante

Estas declaraciones se suceden a la aprobación de una resolución en el Europarlamento en el que se condenan las inhabilitaciones contra varios líderes políticos en Venezuela, aunque tales sanciones han sido impuestas desde hace varios años y responden a la violación de leyes locales contra la corrupción.

Rodríguez calificó la decisión del Legislativo de la UE como un "ejercicio palmario de imbecilidad humana" y aseveró que tal tentativa, lejos de alcanzar respaldo en la población, producirá el efecto contrario.

"Están igual de 'pelados' (equivocados) que el 26 de enero del año 2019, cuando dijeron que si en ocho días no convocábamos a elecciones, ellos iban a reconocer a Guaidó", ilustró.

En la misma línea afirmó que a las autoridades venezolanas las tenía sin cuidado las invitaciones o respaldos a políticos opositores que tuvieran a bien hacer desde esos espacios, aunque se permitió recordarles que solo los venezolanos están habilitados para decidir el destino de su país.

"La vida y el futuro de Venezuela, lo decidimos las venezolanas y los venezolanos", indicó.