Orbán: Ucrania ya ha perdido su soberanía porque lo obtiene todo de Occidente

Ucrania ya ha perdido su soberanía porque lo obtiene todo de Occidente, afirmó este viernes el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, citado por medios locales.

Además, Orbán calificó de inusual el comportamiento y la manera de comunicar de Kiev. "Si tienes problemas y pides ayuda, compórtate debidamente", dijo, y añadió que este no es el estilo de las autoridades ucranianas porque "son agresivos" y "chantajean".

El primer ministro también declaró que quienquiera que suministre armas a la zona del conflicto está involucrado en este. "Hay una escalada, los países occidentales, en particular EE.UU., apoyan a Ucrania con armas", destacó, recordando que Washington refuerza las capacidades militares de Kiev con municiones de racimo. Agregó que si Occidente escuchara al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, y aceptara a Kiev a la OTAN, "estaríamos en la Tercera Guerra Mundial".

"En el mundo cristiano al cual pertenecemos, la paz y el cese al fuego son las cosas más importantes", aseveró Orbán, instando a establecer la paz lo antes posible por el peligro que supone el conflicto para los húngaros que viven en la región de Transcarpatia.

Asimismo, el mandatario aseguró estar de acuerdo con la opinión de Zelenski cuando afirma que el presidente de EE.UU., Joe Biden, puede poner fin al conflicto, y en ese sentido señaló que no entiende por qué el mandatario estadounidense no lo hace. "Si EE.UU. dijera que quiere la paz, esta se alcanzaría mañana por la mañana", subrayó. No obstante, añadió que durante la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, no se trabajó en ese sentido porqué Washington no la quiere.