"Me quieren silenciar": López Obrador critica resolución del INE a favor de opositora Xóchitl Gálvez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por ordenarle que ya no hable públicamente del proceso electoral, ni de los precandidatos oficialistas ni opositores, como tampoco de los partidos y coaliciones participantes.

"Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Dónde queda la libertad de expresión, el derecho a la réplica, el derecho a disentir? ¿No son principios básicos de la democracia?", cuestionó este viernes durante su conferencia de prensa.

La víspera, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE falló a favor de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la alianza Frente Amplio por México, quien acusó a López Obrador de uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de equidad, con miras a las elecciones generales del próximo año.

"Me voy a parecer a 'Kiko'. Tendré una cinta. Me quieren silenciar. No quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión?", así cuestionó el presidente López Obrador sobre la orden del INE de abstenerse de hacer comentarios sobre Xóchitl Gálvez pic.twitter.com/JcJcoGpWCS — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 14, 2023

Por tal motivo, el INE le ordenó al presidente que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de los aspirantes y de los partidos.

La sentencia obliga a que el Gobierno baje de sus plataformas oficiales las conferencias en las que López Obrador se ha referido a Gálvez, ya que recuerda que el presidente debe ajustarse a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Mi carrera profesional no inició en la política.Estoy orgullosa de haber generado empleos para cientos de familias mexicanas.Les dejo estas notas de hace más de 20 años que hablan de mi trabajo como empresaria. #XóchitlVapic.twitter.com/uXWaQCKWwB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 13, 2023

"Que ellos no hablen de mí"

El presidente, sin embargo, reiteró sus acusaciones contra Gálvez con el argumento de que todavía no ha sido notificado oficialmente por el INE, así que puede hablar sin ser sancionado.

"Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión", dijo al insistir en que el empresario opositor Claudio X. González –quien ha pagado reportajes contra su Gobierno– debería financiar una investigación periodística sobre los millonarios contratos que han recibido dos empresas de la precandidata.

"Es su protegida. Siendo funcionaria, me llegó una información de que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos (unos 85 millones de dólares). Nada más que lo aclaren, el que nada debe nada teme, basta de simular", dijo.

También insistió en que González ha promovido investigaciones para atacar al Gobierno y que han resultado fallidas.

"Como no encuentran nada, inventan, calumnian. Tienen a su servicio a todos los medios de manipulación. Claudio X. González, como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xóchitl, ella ya es la elegida por la mafia del poder", dijo.

Con respecto al fallo en su contra, López Obrador exigió reciprocidad. "Si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos van a estar hablando de mí voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar", advirtió.

Un rato más tarde, la senadora replicó al presidente. "Si me comprueba que he recibido los contratos millonarios que dice, renuncio a mi campaña. Si no, lo reto a que renuncie él a la presidencia por mentiroso", afirmó al continuar la confrontación política.