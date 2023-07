Un alemán que desea 'violar' mujeres en Medellín amenaza a joven colombiana que lo expone en redes

Una joven colombiana identificada como Laura en redes sociales denunció a un ciudadano, presuntamente de origen alemán, que a través de la plataforma digital Tinder, utilizada para buscar parejas, publicó un aviso en el que dice que busca chicas jóvenes para cumplir una fantasía de violación.

"¿Qué putas con los extranjeros que vienen a Medellín?", escribió la mujer el pasado lunes en un mensaje colgado en sus redes que acompañó con una captura de la publicación realizada por el ciudadano alemán en Tinder, donde se identifica como Alexander Simon, de 27 años de edad.

"Soy alemán recién llegado a Medellín. Solo me interesa el sexo. Busco chicas jóvenes, cuanto más jóvenes mejor. Te colmaré de dinero. Tengo una fantasía de violación (...) Así que si te gusta eso, házmelo saber. Yo vivo por San Joaquín. Pago por sexo, no importa el valor", colocó el hombre en su perfil social.

Si me sucede algo, ya saben quien presuntamente fue. Qué tristeza y qué bajeza. pic.twitter.com/CVI1bdi1pW — Laura (Taylor's Version) 🍂 (@alterahuevos) July 13, 2023

Luego que la joven hiciera ese comentario en las redes, Simon comenzó a escribir mensajes privados a Laura para decirle que más de 1,3 millones de personas habían visto su publicación y que ella le había dañado su reputación en Colombia. "Espero que estés feliz (...) te voy a denunciar con la policía", advirtió el sujeto y ella le respondió que esperaría la citación.

El hombre enseguida cambió el tono: "te voy a encontrar donde vives, tengo tu IP", que es la ubicación geográfica por uso de internet, y luego le escribió: "duerme bien". Tras este mensaje, Laura le respondió: "Gracias por la amenaza, también te denunciaré".

Simon se tornó más violento y comenzó a insultar a la joven. Laura se limitó a responder: "Espero la citación, feliz noche".

La amenaza de muerte

Tras la secuencia de insultos, el extranjero comenzó a amenazar de muerte a Laura: "Te voy a matar, perra. Quieres destruir mi vida aquí, voy a destruir la tuya". Ella le expresó que esperaría la orden policial y Simón le respondió que no llegaría esa orden, sino "unos amigos sicarios".

"Gracias por darme material probatorio para que te deporten", expresó Laura, y el extranjero amenazó: "no vas a verlo porque ya no vives, te voy a matar, esto es en serio".

El que buscaba probar su inocencia ya sacó su lado malo. @SomosJacarandas@PoliciaColombia@secmujeresmed¡Urge encontrar a este sujeto y que lo deporten o metan a la cárcel! pic.twitter.com/ZpysmglRzX — Laura (Taylor's Version) 🍂 (@alterahuevos) July 13, 2023

Ante la clara amenaza, Laura publicó todos estos mensajes en sus redes y dijo: "El que buscaba probar su inocencia ya sacó su lado malo. ¡Urge encontrar a este sujeto y que lo deporten o metan a la cárcel!", con menciones a la Policía de Colombia y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

"Si me sucede algo, ya saben quién presuntamente fue. Qué tristeza y qué bajeza", escribió en otro mensaje la joven colombiana, quien comentó que aunque pudo eliminar su comentario sobre la publicación de Simon para evitar el conflicto, tras las amenazas recibidas por el sujeto, ahora no puede hacerlo. "Yo hubiera optado por el camino de borrar el tuit, pero con las amenazas, grosería y malos tratos, no puedo".

Reacciones

Luego que Laura denunciara públicamente a Simon, la joven recibió apoyo de distintos usuarios en las redes. La gran mayoría advirtió que el caso de este sujeto es apenas uno entre miles de extranjeros que visitan Medellín para realizar turismo sexual, un negocio que en esa ciudad pareciera crecer de manera preocupante y con el añadido de involucrar narcotráfico y explotación de menores.

Increíble que te amenace por lo que EL subió a su perfil de tinder 🤦🏽‍♀️ — turquoise boi (@spaceboiii_) July 13, 2023

La polémica por este caso llegó hasta el ayuntamiento de Medellín, con una declaración que hizo su alcalde, Daniel Quintero, para notificarle a Laura que había ordenado a las autoridades investigar lo ocurrido.

"Laura, he pedido a las autoridades investigar este caso, y en caso de corroborarse, (se dará) la inmediata expulsión del país de este ciudadano", comentó Quintero en Twitter.

Lamentablemente no buscan algo que no puedan encontrar. Si llegan a Medellín es por que hay todo un negocio que les permite acceder a lo más bajo. Entonces la solución va más allá de expulsar extranjeros, se debe atacar el problema de raíz — Diana Figueroa (@Dianis_Figueroa) July 14, 2023

Al trino del alcalde respondieron otros usuarios que le indicaron a Quintero que realizara operativos en la ciudad en horas de la noche para que se diera cuenta de cómo los extranjeros toman las calles de Medellín para concretar sus fantasías sexuales.

"Si llegan a Medellín es por que hay todo un negocio que les permite acceder a lo más bajo. Entonces la solución va más allá de expulsar extranjeros, se debe atacar el problema de raíz", comentó una usuaria.

"Desafortunadamente esa es la imagen que nos encargamos de vender al exterior desde hace muchos años con el narcotráfico como su principal benefactor", agregó otro usuario de la red social, que instó a reflexionar y gestionar políticas públicas para erradicar esa situación en el país.