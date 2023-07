"No tiene nada que ver": Baerbock no ve conexión entre la pobreza en Alemania y los millones que gasta en Ucrania

Contraponer "el sufrimiento en Ucrania con las prestaciones sociales" en Alemania "no ayudaría a nadie aquí, en Alemania, que tenga poco dinero" y sería "una burla" para los ucranianos, declaró la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en una entrevista a Bild el 15 de julio.

Respondía así a una pregunta sobre si tiene sentido que Alemania, que recientemente anunció otro paquete de ayuda militar de 700 millones de euros para Ucrania, siga apoyando a Kiev financieramente mientras "muchas familias no saben si podrán irse de vacaciones de verano debido a la alta inflación". "Para mí, una cosa no tiene nada que ver con la otra", dijo Baerbock. Agregó que esta situación es "ciertamente lamentable" y que su partido aboga por tomar medidas para reducir la pobreza entre los niños, pero esto "no tiene absolutamente nada que ver con la guerra de Ucrania".

Según la política, la razón de la inflación en Alemania, el aumento del hambre en el mundo y el hecho de que "también tengamos una recesión económica en Europa" es el conflicto ucraniano, por lo que esta "brutal guerra de agresión rusa debe parar".

Anteriormente, el Consejo de Ministros de Alemania aprobó el proyecto presupuestario para 2024, que implica recortes de fondos en todas las áreas salvo en la defensa.