Ben Wallace anuncia su dimisión como secretario de Defensa del Reino Unido

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anunció este sábado que dejará el cargo durante la próxima reordenación del Gabinete del primer ministro, Rishi Sunak.

En una entrevista con el diario The Times declaró que "no se presentará la próxima vez", pero descartó dejar el Parlamento "prematuramente" y forzar otra elección parcial de Sunak, a quien sigue apoyando.

Wallace, que sobrevivió a tres primeros ministros tras cuatro años como secretario de Defensa, fue un estrecho aliado de Boris Johnson y desempeñó un papel clave en la ayuda militar del Reino Unido a Ucrania.

El político y militar retirado británico había manifestado su interés por presentarse al cargo de secretario general de la OTAN antes de que se anunciara que el actual jefe, Jens Stoltenberg, había recibido un año más de mandato.

The Times señala que ahora Wallace podría ser invitado a unirse a la junta directiva de cualquier compañía de defensa, pero él asegura que su próximo trabajo podría suponer una ruptura total con la política y la defensa.

"No me importa ir a trabajar a un bar", señaló Wallace. "Me siento bastante realizado y eso me da muchas opciones. A veces pienso que me gustaría dedicarme a las cosas que me gustan, como la Fórmula 1 o las carreras de caballos, simplemente hacer algo completamente diferente", dijo el político, agregando que también planea pasar más tiempo con su familia.

Críticas a Ucrania

La decisión de dejar el cargo es anunciada poco después de que Wallace tuviera que retractarse públicamente de sus palabras sobre la poca gratitud del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, por la ayuda que recibe Kiev de los países occidentales en el conflicto con Rusia.

En una rueda de prensa al margen de la cumbre de la OTAN en Lituania, el alto funcionario británico dijo que los Estados que suministran armas a Ucrania y le prestan paquetes de ayuda quieren "ver un poco de gratitud" en vez de una postura insatisfecha por la falta de fechas concretas para la adhesión de Ucrania a la OTAN.

En sus declaraciones, Wallace recordó también que viajó a Ucrania el año pasado y que al arribar al país después de un largo viaje casi en seguida le dieron una lista de las armas que necesitaba Kiev. "¿Saben qué? No somos Amazon. Es lo que les dije el año pasado, cuando conduje 11 horas para que me entregaran esa lista", reveló.

Zelenski arremetió contra Wallace tras su crítica a la falta de agradecimiento de Kiev. "Siempre hemos sido agradecidos y siempre se lo agradecemos", dijo entonces Vladímir Zelenski. "Simplemente no sé de qué otra forma deberíamos agradecérselo. ¿Puede que debamos despertarnos por la mañana y agradecer al secretario?", sugirió. "Que me escriba cómo tenemos que darle las gracias y así se lo agradeceré", concluyó Zelenski.