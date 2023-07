El envío de municiones de racimo a Ucrania no afecta "la autoridad moral" de EE.UU., dice la Casa Blanca

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, sostuvo este domingo que el suministro de municiones de racimo a Ucrania no afecta "la autoridad moral" de Washington.

En el marco de una entrevista con NBC News, Sullivan dijo que la autoridad moral de EE.UU. "no se deriva de ser un signatario de la Convención sobre Municiones en Racimo". "No somos, no hemos sido [firmantes del documento] desde que la Convención entró en vigor, tampoco lo ha sido Ucrania", afirmó.

"Nuestra autoridad moral y la autoridad moral de Ucrania en este conflicto viene del hecho de que estamos apoyando a un país [que se encuentra] bajo un ataque brutal, vicioso por parte de su vecino", dijo. En ese contexto, tachó de "cuestionable" la idea de que "proporcionarle a Ucrania armas para que sean capaces de defender su patria, proteger a sus civiles, es de alguna manera un desafío para nuestra autoridad moral".

La Casa Blanca anunció el pasado viernes un nuevo paquete de asistencia militar a Kiev que incluirá este tipo de arma. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que fue una decisión "difícil" pero necesaria. Mientras tanto, una serie de países, como España, Canadá, Alemania y Austria, expresaron su rechazo al envío de esos proyectiles a Kiev, alertando el peligro que suponen para la población civil.

Mientras tanto, el jueves, Douglas Sims, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., anunció que Washington ya ha suministrado municiones de racimo a las Fuerzas Armadas de Ucrania.