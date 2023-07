Trump explica cómo lograría la paz en Ucrania en 24 horas

El expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump explicó este domingo cómo alcanzaría un acuerdo de paz en Ucrania, después de haber asegurado en repetidas ocasiones que, si gana las elecciones en 2024, podría poder poner fin al conflicto.

"Conozco muy bien a Zelenski, y conozco muy bien a Putin, incluso mejor. Y tenía una buena relación, muy buena, con ambos", aseguró el político en una entrevista con Fox News. "Le diría a Zelenski, ya basta. Tienes que hacer un trato. Le diría a Putin, si no haces un trato, le vamos a dar mucho [al presidente ucraniano]. Vamos [a dar a Ucrania] más de lo que han recibido, si es necesario. Haré el trato en un día. Un día", afirmó.

Trump aprovechó para arremeter contra su sucesor, Joe Biden, afirmando que el actual inquilino de la Casa Blanca no sabe tratar con los líderes mundiales y no será capaz de poner fin a las hostilidades entre Moscú y Kiev. "Tenemos un hombre que no tiene idea de lo que está pasando. Es el momento más peligroso en la historia de nuestro país", sostuvo Trump.

A finales de junio, el expresidente ya declaró que tiene "una relación muy buena" con el presidente ruso. Trump señaló que, si él hubiera seguido en la Casa Blanca, Putin no habría iniciado la operación especial militar en Ucrania en febrero del año pasado.

Asimismo, hizo hincapié en que una conversación que mantuvo con el líder ruso consiguió retrasar durante varios años el estallido del conflicto. Trump expresó que podría resolver la crisis ucraniana en 24 horas y que, para lograr ese acuerdo, evitaría discutir temas que pudieran impedir las negociaciones, como el estatus de Crimea.