López Obrador tacha de "acciones publicitarias vulgares" la colocación del 'muro flotante' en Texas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó de "acciones publicitarias muy vulgares" la instalación de una cadena de boyas gigantes en el río Bravo, también conocido como río Grande, para obstaculizar la entrada de migrantes desde territorio mexicano.

"Lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense, a los texanos, de que ellos sí son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes, que son los que traen o llevan la droga a EE.UU. y los dañan mucho, a los estadounidenses. Puro cuento, pura mentira", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este lunes.

Agregó que lo que hacen los republicanos "es politiquería" y no política. Al ser consultado sobre las acciones que tomaría México ante la medida adoptada por el gobierno de Texas, que comenzó la instalación de este 'muro flotante' el pasado sábado 8 de julio, López Obrador dijo que "no hay que hacer mucho" y que "no es para tomarlo en serio".

"Nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas (Greg Abbott) ni por los legisladores del partido Republicano que apoyan esas medidas", comentó.

Nota diplomática

El pasado viernes, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, informó que había enviado una nota diplomática a las autoridades de EE.UU. porque la medida estaría violando un antiguo tratado.

"Nosotros hemos enviado una nota diplomática porque, en realidad, lo que se está violando es el Tratado de Aguas de 1944", expresó la canciller en un encuentro con periodistas, refiriéndose al documento firmado entre EE.UU. y México.

El artículo 17 de este tratado señala que "el uso del cauce de los ríos internacionales para la descarga de aguas de avenida o de otras excedentes será libre y sin limitación para los dos países".

La funcionaria comentó sobre el envío de una misión de inspección territorial, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para definir "en dónde están ubicadas estas boyas, qué es lo que está pasando y, por supuesto, llevar adelante este levantamiento topográfico para verificar que no atraviesen el territorio mexicano".