China protesta por una escala que el vicepresidente taiwanés hará en EE.UU.

China ha presentado "serias protestas formales" ante EE.UU. debido a la escala que el vicepresidente de Taiwán, William Lai, tiene previsto hacer el próximo mes de agosto en el país norteamericano durante su viaje a Paraguay, donde asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de la nación suramericana, Santiago Peña, según lo declaró el lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático, Mao Ning.

En rueda de prensa, la vocera afirmó que Pekín "se opone firmemente a cualquier forma de interacción oficial" entre Washington y Taipéi, a "cualquier visita de los separatistas de Taiwán a EE.UU. bajo cualquier nombre o pretexto", y a que el país norteamericano "conspire y apoye" a los funcionarios taiwaneses y a "sus actividades independentistas".

Mao se refirió a la cuestión de Taiwán como "la primera línea roja que no debe cruzarse" en las relaciones entre los dos países. En este contexto, instó a la parte estadounidense a respetar el principio de una sola China y anunció que Pekín "seguirá de cerca" la situación y "tomará medidas firmes" para salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

"Práctica habitual"

Esta jornada, Taiwán anunció que Lai asistirá el 15 de agosto a la toma de posesión de Peña en Asunción, tras hacer escala en EE.UU. El viceministro de Asuntos Exteriores de la isla, Alexander Yui, defendió que el tránsito por el país norteamericano es una "práctica habitual" cuando los líderes taiwaneses visitan Centroamérica y América del Sur. "No hay motivo ni causa para que [China] organice un escándalo", agregó.

Desde el Departamento de Estado estadounidense afirmaron que "los tránsitos no son visitas, no son oficiales" y que "son comunes" entre los vicepresidentes de la isla. "Explicamos a Pekín que no hay razón para que reaccione de forma exagerada ante este tránsito o para que lo use como pretexto para una acción de provocación en el estrecho [de Taiwán]", enfatizaron.

El anuncio del viaje a EE.UU. tiene un significado adicional, ya que Lai aspira a suceder a la presidenta Tsai Ing-wen en las elecciones del próximo enero y encabeza la mayoría de las encuestas. Además, se produce después de que Peña visitara la semana pasada Taipéi y reafirmara los lazos con la isla.