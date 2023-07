La Casa Blanca elogia la investigación sobre la cocaína pese a que sigue sin resolverse

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó su confianza en la "exhaustiva" investigación sobre la cocaína encontrada en la sede del Gobierno de EE.UU. a principios de este mes, pese a que legisladores republicanos y otros críticos sugieren que los investigadores evitaron identificar a un sospechoso.

Al preguntarle un periodista el lunes sobre cómo reaccionó el presidente estadounidense Joe Biden ante la noticia de que los investigadores no habían logrado resolver el caso, la portavoz dijo: "Miren, no voy a opinar sobre esto, no voy a entrar en detalles sobre esto. Creemos que el Servicio Secreto realizó una investigación exhaustiva".

"Nos han informado del resultado. Han compartido los detalles en una declaración pública, que creo que es importante que el pueblo estadounidense escuche directamente del Servicio Secreto, que realizó la investigación", añadió la vocera.

La semana pasada, el Servicio Secreto anunció el cierre de la indagación sobre el paquete de cocaína hallado en la Casa Blanca debido a la "falta de pruebas físicas". Aseguró que "no se encontró ninguna grabación de cámaras de vigilancia que proporcionara pistas o cualquier otro medio para que los investigadores identificaran quién pudo haber dejado la sustancia encontrada". "Sin pruebas físicas" no se puede identificar "una persona de interés entre los cientos de individuos que pasaron por el vestíbulo", explicó.

Las críticas

Tal conclusión desató una oleada de críticas y desconfianza hacia la familia presidencial en EE.UU. El ex mandatario del país, Donald Trump, expresó el domingo su incredulidad ante la insistencia del Servicio Secreto en que no podía identificar a un sospechoso tras su investigación de 11 días. "¿Saben cuántas cámaras tienen frente a la puerta principal de la Sala de Crisis?", cuestionó Trump en el programa 'Sunday Morning Futures' de Fox News.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, también reaccionó a la declaración del Servicio Secreto. "Tienen cámaras 24/7. Me parece que cuando se trata de la familia Biden, se les trata de forma diferente a los demás", denunció.

El senador republicano Tom Cotton, que representa a Arkansas, dijo el domingo también a Fox News que no había recibido respuesta a una carta que envió al Servicio Secreto pidiendo explicaciones. La Casa Blanca "se supone que es el edificio más seguro del mundo", sin embargo, esta investigación se cerró "después de solo unos días", criticó.

"No creo que entrevistaran al hijo del presidente [Hunter Biden], que es un conocido cocainómano", agregó el legislador. "Esto es como si Hamburglar viviera en la Casa Blanca, desaparecieran todas las hamburguesas y dijeran que no tienen sospechosos o que no pueden interrogar a nadie", comparó.