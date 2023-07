Ex primer ministro de Israel dice que su país "ya no es el aliado más cercano de EE.UU."

El ex primer ministro de Israel Yair Lapid ha expresado que las relaciones de su país con EE.UU. se han deteriorado tanto bajo el liderazgo de su sucesor, Benjamín Netanyahu, que Washington ya no es su "aliado más cercano", recoge The Times of Israel.

Lapid señaló que las autoridades están llevando al país al desastre con sus políticas y poniendo en peligro su seguridad. "El Gobierno israelí nos está llevando a esta crisis, introduciendo los mayores y más drásticos cambios en el régimen de nuestra historia, sin celebrar un solo debate —ni siquiera uno— sobre las consecuencias económicas, de seguridad, sociales y políticas de la medida", declaró, refiriéndose al proyecto de la controvertida reforma judicial impulsada por la coalición de Benjamín Netanyahu.

Según el líder opositor, los esfuerzos del Gobierno para aprobar su reforma judicial también destruyen la alianza de Israel y EE.UU. Además, afirmó en una entrevista con Channel 12 News que las relaciones entre las dos naciones se encuentran en un mínimo histórico. "Israel ya no es el aliado más cercano de EE.UU.", afirmó.

"Los estadounidenses dicen que no comparten valores con este Gobierno. Afecta a todos los aspectos de las relaciones entre EE.UU. e Israel: su atención y su disposición a abandonar su zona de confort por los intereses israelíes, no lo harán por el Gobierno más extremista de la historia del país", explicó.