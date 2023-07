Un "muro cibernético" entre EE.UU. y México: la propuesta de Ebrard para evitar el tráfico de armas

El precandidato presidencial de México, Marcelo Ebrard, propuso crear un "muro cibernético" a lo largo de 3.000 kilómetros de la frontera norte para evitar que EE.UU. siga traficando las armas que suelen terminar en manos del crimen organizado.

"Necesitamos sistemas no invasivos, alcanzables, disponibles, con inteligencia artificial, para impedir que esas armas entren México, no estoy hablando de algo imposible, antes no teníamos inteligencia artificial,", afirmó al advertir que EE.UU. también debe asumir su responsabilidad para frenar este delito.

La iniciativa forma parte del Plan Ángel, presentado por el excanciller y uno de los seis precandidatos presidenciales del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de su campaña para obtener una postulación, que se definirá a partir de encuestas, Ebrard detalló una serie de propuestas en materia de seguridad basadas en los avances tecnológicos.

Plan Ángel: Disfrutar del México más seguro de la historia pic.twitter.com/HCh8YjcVDB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 10, 2023

En el caso del "muro cibernético", consideró que podría basarse en un sistema no invasivo y desarrollado con inteligencia artificial para impedir que las armas ingresen en las aduanas. Del mismo modo, estimó que ese sistema brindaría la posibilidad de vigilar la frontera norte por medio de drones.

También explicó que, tan solo entre 2020 y 2022, fueron decomisadas en el país más de 24.000 armas largas que provenían de EE.UU., lo que demuestra que este delito agrava la violencia que padece México.

Tecnología y seguridad

Ebrard aseguró que el mecanismo podría instalarse en un año, lo que implica que, si gana las elecciones generales previstas para el 2 de junio de 2024, podría estar operando en junio de 2025.

De esta forma, el precandidato contrastó de manera indirecta a una de las propuestas más controvertidas y repetidas del expresidente de EE.UU., Donald Trump, quien siempre insistió en construir un muro con México.

Por otra parte, anunció la creación de Enlace Ángel Violeta, una aplicación exclusiva para mujeres, a partir de la cual pueden pedir auxilio inmediato si están en peligro.

"Es para que las mujeres, desde el celular, tengan a alguien que les conteste, que les resuelva, que envíe a la Guardia Nacional y que las acompañe", dijo.

Además, prometió la instalación de cámaras de seguridad en las 255.000 escuelas que hay en México, en todos los niveles, y que estarían conectadas para poder realizar operativos de auxilio en caso de ser necesario.

"Puede marcar la diferencia, por ahí alguien dice: 'no todo es tecnología', pero seguridad sin tecnología es no tener los resultados a los que aspiramos", señaló.

Si México logra poner en marcha estas alternativas, afirmó, se convertirá en el país que más y mejor aproveche la inteligencia artificial en materia de seguridad.