"Discriminación inversa": la insólita acusación de un precandidato opositor contra López Obrador

El precandidato presidencial opositor, Santiago Creel, provocó una polémica al asegurar que el mandatario Andrés Manuel López Obrador lo ha "discriminado" por ser blanco y de ojos claros.

"Han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las (conferencias de prensa) mañaneras he sido objeto de infundios, de ataques no solo a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa", aseguró durante uno de sus eventos de campaña.

De esta forma, el presidente de la Cámara de Diputados, quien es rubio, de ojos azules y adinerado, apeló a un concepto que suele desatar fuertes controversias, ya que es usado por personas que pertenecen a sectores privilegiados, que pretenden victimizarse y equipararse con quienes efectivamente padecen discriminación y racismo.

.@SantiagoCreelM acusa a AMLO por "discriminación inversa"El diputado panista y aspirante a la candidatura presidencial de Va por México aseguró que el presidente @lopezobrador_ lo "ha atacado por el color de su piel y ojos". pic.twitter.com/EfCl7SIpTh — Político MX (@politicomx) July 17, 2023

Según Creel, precandidato de la alianza de derecha Frente Amplio por México, para López Obrador no todos los mexicanos son iguales, ya que solo considera "pueblo" a quienes simpatizan con él.

"Es un hombre con esa perversidad psicológica de dividir, confrontar, hacerlo con odio, con venganza. No dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran", afirmó.

Desde que comenzó su campaña, Creel ha sido objeto de críticas y de burlas, ya que, por ejemplo, luego de registrarse como precandidato lloró mientras ofrecía un exaltado discurso, en una escena que se viralizó y fue comparada con el famoso melodrama de las telenovela mexicanas. Ahora, después de victimizarse, volvió a ser objeto de comentarios sarcásticos.

"Los blancos privilegiados también sufren"; "Es evidente que Creel no entiende el concepto de discriminación, usa como herramienta política su ignorancia al respecto", "Pobrecito, lo discriminan por sus ojos azules", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

La polémica sobre el supuesto "racismo inverso" fue zanjada el año pasado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien aclaró que esto no existe.

"La discriminación siempre es de arriba para abajo, del privilegiado a quien no es privilegiado, del poderoso al débil. Quienes hablan de 'discriminación inversa' se ve que no tienen mucha idea de lo que hablan. Sobre todo, que no tienen consciencia del racismo y el clasismo que hay en México", explicó.