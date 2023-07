El rey emérito de España pide a una corte de Londres que desestime una demanda de su examante

El rey emérito de España, Juan Carlos I, pidió al Tribunal Superior de Londres que desestime una demanda de su examante Corinna Larsen, que le pide una compensación de 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) por el supuesto acoso que sufrió por parte del exmonarca.

En un nuevo episodio de una larga batalla legal, el Tribunal Superior de Londres ha celebrado este martes una sesión preliminar para analizar si es competente la demanda que Larsen, presente en la sesión, interpuso en 2020, según la prensa española y británica.

La corte inglesa ha reservado cuatro sesiones para las audiencias. A finales del año pasado, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales le dio parte de razón al rey emérito, de 85 años, al dictaminar que tiene inmunidad sobre los hechos producidos antes de su abdicación, en junio de 2014.

"Un gran dolor mental"

Larsen acusa al exmonarca de orquestar una campaña de acoso, vigilancia e intimidación entre 2012 y 2020. Como goza de inmunidad hasta 2014, podría ser juzgado por los hechos posteriores a esa fecha.

En la sesión de este martes, los abogados de Larsen aseguraron que el padre del rey Felipe VI le regaló 65 millones de euros para ocultar el dinero a las autoridades fiscales españolas.

Cuando ella se negó a devolverlos, empezó el acoso del propio exmonarca o de personas que actuaban en su nombre.

Uno de ellos habría sido Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Larsen sostiene que esas acciones "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos y le provocaron "un gran dolor mental".

Respuesta de la defensa

La defensa de Juan Carlos I negó "rotundamente" haber acosado a Larsen y pidió que desestime la tramitación de la demanda porque su reclamo no es viable, ya que entre otras cosas, la Justicia británica no tiene competencias para juzgar hechos que no ocurrieron en Reino Unido.

"El caso de acoso alegado es una colección difusa de reclamos, algunas triviales, en su mayoría históricas", declaró su abogado, Adam Wolanski.

Si el juez concluye que la demanda es competente, iniciaría el juicio, salvo que ambas parte lleguen a un acuerdo extrajudicial.