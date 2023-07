Ben Wallace explica las razones por las que se bloqueó su candidatura a la dirección de la OTAN

"Si tengo una teoría, creo que pensaron: '31 miembros lo que realmente quieren es un ex primer ministro o presidente'", declaró el secretario de Defensa del Reino Unido.

Ben Wallace, secretario de Defensa del Reino Unido, sostuvo que su candidatura para presidir la OTAN fue bloqueada porque la mayoría de los países miembros preferían ver en este cargo a algún mandatario, en el marco de su intervención en la conferencia del instituto Tony Blair, el 18 de julio en Londres.

"Creo que los estadounidenses probablemente querían a un jefe de Estado", declaró el funcionario inglés. "Si tengo una teoría, creo que pensaron: '31 miembros lo que realmente quieren es un ex primer ministro o presidente'", añadió.

Además, Wallace señaló que el presidente de EE.UU., Joe Biden, había discutido con el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, la posibilidad de que ocupara el cargo, no obstante, este último "dejó muy en claro" que no estaba interesado. A principios de este mes, Rutte dimitió y abandonó la política, por los desacuerdos en la coalición gobernante con respecto a la política migratoria.

Respondiendo a la pregunta de si fueron los estadounidenses quienes rechazaron su nombramiento, el secretario británico expresó que el proceso de elección del jefe de la OTAN había sido menos transparente que la política de los 'tory'. "31 miembros de la OTAN, sin proceso, sin equilibrio, nadie declara realmente que quiere ser candidato. [...] Así que, ¿quién sabe cómo funcionó? Obviamente, había opiniones encontradas", afirmó.

Anteriormente, Wallace había proclamado que no sustituiría a Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN en caso de que este se retirara en otoño, ya que EE.UU. quería mantener al político noruego en su cargo actual. Además, el secretario anunció que dejará sus funciones durante el próximo cambio de Gabinete del primer ministro, Rishi Sunak.