Kremlin: Putin participará en la próxima cumbre del BRICS por videoconferencia

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha decidido participar por videoconferencia en la próxima cumbre del BRICS, que se celebrará en Sudáfrica del 22 al 24 de agosto. Será una participación de pleno derecho, declaró este miércoles a RIA Novosti el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El presidente Putin ha decidido participar en la cumbre del BRICS por videoconferencia. Será una participación de pleno derecho. El ministro [de Asuntos Exteriores Serguéi] Lavrov estará presente en la reunión en persona", precisó.

Asimismo, los líderes de Brasil, India, China y Sudáfrica asistirán en persona al evento.

A mediados de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el mandatario ruso, alegando su responsabilidad en presuntos crímenes cometidos en Ucrania.

Sin embargo, desde Moscú afirmaron que las decisiones de la CPI "no tienen ninguna importancia" para Rusia, ya que "el país no es parte del Estatuto de Roma", documento constitutivo del tribunal, y "no tiene ninguna obligación en virtud del mismo". Sudáfrica, a su vez, está bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Desde el partido gobernante sudafricano, Congreso Nacional Africano (CNA), han declarado en reiteradas ocasiones que esperan la visita de Putin en la cumbre de agosto. A finales de mayo, el secretario general, Fikile Mbalula, señaló que su movimiento estaba dispuesto a saludar al presidente ruso en suelo sudafricano en cualquier momento, al tiempo que cuestionó la orden de arresto en contra del mandatario ruso.