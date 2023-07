Vertical Aerospace hace realidad el vuelo inaugural del primer taxi volador británico (VIDEO)

Un prototipo de taxi volador eléctrico VX4 de la empresa británica Vertical Aerospace ha realizado con éxito su vuelo autónomo inaugural, informó Bloomberg.

El vehículo aéreo despegó el martes del aeropuerto de Cotswold, en Inglaterra, y alcanzó una velocidad objetivo de 70 kilómetros por hora. Durante su tiempo en el aire, estuvo controlado de forma remota y alimentado por baterías eléctricas.

El VX4 "se elevó, se mantuvo en el aire, voló y aterrizó, impulsado únicamente por el empuje del sistema de propulsión alimentado por baterías de última generación", señaló la empresa desarrolladora este miércoles al publicar el video del vuelo inaugural. La empresa destaca también que se trata del único eVTOL (aeronave de despegue y aterrizaje vertical alimentada por energía eléctrica) a gran escala en el Reino Unido.

Vertical Aerospace tiene programado continuar con las pruebas, donde se prevé también un vuelo pilotado. La compañía espera conseguir la certificación hacia los finales de 2026, pero ya ha acumulado más de 1.400 pedidos anticipados por parte de clientes como Virgin Atlantic Airways Ltd., American Airlines Group Inc. y Avolon Holdings Ltd.