Daniel Ortega: "La Unión Europea está haciéndole daño a la Celac"

La Unión Europea "está haciéndole daño" a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), declaró este miércoles el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto conmemorativo por el 44.º aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

"Fuimos a la reunión, lógicamente, porque no estamos por cortar comunicación con países con los cuales no compartimos sus políticas en las que no respetan las leyes internacionales [...] pero queremos que nos respeten", criticó.

Ortega contó que, al principio, la comunidad europea quería invitar a la reciente cumbre UE-Celac al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. "Los europeos [estaban] presionando, pero la mayoría de los países de la Celac no aceptaron y no pudieron sentar allí al fascista del presidente de Ucrania", expresó.

"Entonces, luego, los europeos se empeñaron en introducir unos párrafos donde inculpaban a la Federación Rusa de todo lo que está aconteciendo en Ucrania. Nosotros no podíamos aceptar esto, pero además no tenía sentido en la agenda", continuó.

En este sentido, criticó también el doble rasero del Viejo Continente a la hora de asignar fondos, criticando que no cumplió con sus promesas de entregar la financiación para asuntos medioambientales. "Y algunos presidentes les decían allí: 'Pero ustedes sacan rápidamente miles de millones para meterlos en Ucrania y no pueden sacar la plata para la paz, para la lucha contra la pobreza, para proteger el medioambiente aquí en la región'", indicó.

"Nicaragua no estuvo de acuerdo, no hay acuerdo"

Ortega también afirmó que se han rechazado todas las iniciativas presentadas por Nicaragua que aparentemente no respondían a los intereses de la UE.

"Nosotros presentamos ahí un primer punto que es el que tiene que ver con las bombas de racimo [...] Se hicieron llamados a EE.UU. a no estar entregándole ese tipo de bombas a Ucrania, lo vetaron", explicó Ortega.

El presidente nicaragüense mencionó también que en otro punto de la cumbre su país reclamó a Washington una antigua indemnización. Asimismo, el mandatario indicó que planteó un acuerdo donde se llamaba a cesar la política de agresión de sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero la UE rechazó insertar a Caracas y Managua en la declaración.

Además, el presidente criticó que, a pesar de la oposición de Nicaragua a firmar la declaración final, los países la dieron por aprobada.

"Hay un principio en estas reuniones; tienen que tomarse los acuerdos por consenso. [...] Si uno se opone, ya no pasa", puntualizó. "Nicaragua no estuvo de acuerdo, entonces allí mismo no hay acuerdo. Son las normas", recalcó.

La UE "ha roto todos los procedimientos" democráticos

Este martes, Nicaragua confirmó que no había firmado la Declaración Final de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica.

El país explicó que la UE "ha roto todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los organismos democráticos" y ha pasado "por encima de las reglas" que fundamentan el funcionamiento de cada entidad.

El punto sobre conflicto ucraniano

El documento final de la cumbre menciona, entre otras cosas, la "profunda preocupación" de las partes firmantes por el conflicto en curso en Ucrania, un tema que causó discrepancias entre las autoridades europeas y algunos líderes latinoamericanos durante las discusiones que se desarrollaron en Bruselas.

Por ejemplo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la posición de la UE respecto al conflicto y reprochó que en este se canalizan, para fines bélicos, "los recursos que son esenciales para la economía y los programas sociales".

Asimismo, mencionó que "recurrir a sanciones y bloqueos", como los que ha aplicado el bloque comunitario sobre Rusia, "sin el amparo del derecho internacional, solo sirve para penalizar a las poblaciones más vulnerables".