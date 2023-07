Alabama reanuda las ejecuciones con inyecciones letales tras fallas en su funcionamiento

Un tribunal federal de apelaciones en Alabama (EE.UU.) se negó este miércoles a suspender la ejecución con inyección letal del recluso James Barber, al rechazar el argumento del convicto de que el estado tiene antecedentes fallidos en este tipo de procedimientos, recoge AP.

La ejecución de Barber, de 64 años, está programada para la noche de este jueves.

Se trata de la primera pena capital que se concretará desde que la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, las suspendiera en noviembre del año pasado. La decisión se debió a varios intentos fallidos de ejecución con inyección letal, por lo que se inició una revisión exhaustiva del proceso.

James Barber fue condenado en 2003 por matar a golpes con un martillo a Dorothy Epps, de 75 años, durante un robo cometido en 2001. Los abogados del recluso presentaron apelaciones de última hora en un intento por detener la materialización de la pena capital, alegando el historial de procedimientos con inconvenientes registrados anteriormente.

Por su parte, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito dictaminó que la ejecución de Barber puede continuar, ya que, según los resultados de la revisión de los procedimientos, la afirmación de que "seguiría ocurriendo el mismo patrón" de fallos es "puramente especulativa".

En declaraciones a la NBC News, Barber dijo que es escéptico sobre la revisión realizada por el estado. En julio de 2022, durante una ejecución se demoraron hasta tres horas en instalar un goteo intravenoso, y luego, otros dos intentos de ejecución tuvieron que ser interrumpidos por dificultades para insertar líneas intravenosas en las venas de los reclusos.

"Tengo bastante inquietud sobre el proceso que obviamente no han perfeccionado, estar en sus manos y ser el primero después de que no hicieron una revisión real del protocolo y no hicieron cambios concretos", expresó.