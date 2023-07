Manifestantes de Just Stop Oil son rodeados por un movimiento llamado Dejen de molestar (VIDEO)

Manifestantes de la organización contra el cambio climático Just Stop Oil se encontraron este jueves con un grupo de contraprotesta, Just Stop Pissing Everyone Off (Dejen de molestar a todo el mundo, en español), que les impedía dar inicio a una marcha prevista en el distrito Elephant and Castle de Londres (Reino Unido) para exigir que detengan la aprobación de nuevas licencias de extracción de hidrocarburos.