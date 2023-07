Embajador chino en EE.UU. advierte de represalias si Washington impone más restricciones a los chips

El diplómatico declaró que Pekín no rechaza la competencia, pero aclaró que la forma en que EE.UU. la define no es justa.

Durante un evento del Foro de Seguridad de Aspen este miércoles, el embajador chino en EE.UU., Xie Feng, dejó claro que Pekín no busca una guerra comercial ni tecnológica bajo el pretexto de la competencia, pero responderá con firmeza si Washington sigue poniendo restricciones al sector de los chips.

Feng declaró que China no rechaza la competencia, pero la forma en que EE.UU. la define no es justa, y se refirió a las restricciones que Washington impuso a Pekín a las importaciones de equipos para fabricar chips avanzados.

"Esto es como restringir a la otra parte el uso de bañadores anticuados en una competencia de natación, mientras tú mismo [llevas] un Speedo", aseguró Feng.

El embajador chino se refirió a la posibilidad de que EE.UU. establezca mecanismos para prohibir, aún más, la exportación al gigante asiático de chips usados en sistemas de inteligencia artificial.

"El Gobierno chino no puede quedarse de brazos cruzados. Hay un dicho chino que dice que no haremos de provocadores, pero no nos acobardaremos ante las provocaciones", dijo Feng. "China, definitivamente dará una respuesta. Pero definitivamente no es nuestra intención llegar a un ojo por ojo. No queremos una guerra comercial, una guerra tecnológica", sostuvo.