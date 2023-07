Zajárova sobre el ataque al puente de Crimea: "Occidente no tiene sentimientos ni emociones"

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, ha comentado este jueves la reacción de la comunidad internacional y del régimen de Kiev sobre el ataque al puente de Crimea, resaltando la falta de compasión por parte de los países occidentales y la crueldad de las declaraciones de Ucrania.

La vocera señaló que Kiev afirmó "con orgullo" la implicación de sus servicios secretos en el atentado. Además, indicó que el público ucraniano se burló de la niña que perdió sus padres tras el ataque, ofreciéndole encontrar "unos padres normales" y trasladarse al campamento infantil 'Azovets', donde "se enseña a los niños a manejar armas, a odiar a las personas de otras nacionalidades, se propaga la exclusividad de la nación ucraniana y se les enseña a regocijarse con el asesinato".

"¿Nos sorprende? - No. ¿Nos choca? - Ya no nos choca. Llevamos hablando de eso todos estos años, no desde 2022, sino desde hace décadas", afirmó la diplomática.

Por otra parte, Zajárova hizo hincapié en que la situación fue ignorada por los países occidentales, debido a que las muertes de inocentes y las lesiones graves de la menor rusa no encajan en su visión del mundo. "Cuando existe la oportunidad de simplemente expresar condolencias y decir que esto no es lo correcto porque se mata a gente pacífica y los niños sufren, Occidente no tiene sentimientos ni emociones; [tiene] sangre fría, poco más que remilgos, porque se trata de niños inadecuados".

En ese sentido, afirmó que esto es una "catástrofe de la humanidad", refiriéndose a la forma en que se comportan la gente, políticos, figuras públicas y periodistas, en lugar de mostrar compasión ante lo sucedido.

Anteriormente, la vocera denunció que el ataque al puente de Crimea ocurrido la madrugada de este lunes "fue perpetrado por el régimen de Kiev". El incidente se saldó con dos personas fallecidas y una menor herida. Además, provocó la paralización del transporte en la zona.

"A las 3:05 a. m., dos vehículos de superficie no tripulados ucranianos llevaron a cabo un ataque contra el puente de Crimea. Como resultado del acto terrorista, un tramo de autopista del puente de Crimea resultó dañado", informó el 16 de julio el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, también calificó de "atentado terrorista" el ataque al puente de Crimea, lamentando que una niña se quedó sin padres. Asimismo, el mandatario comunicó que se ha ordenado al Comité de Investigación, al Servicio Federal de Seguridad y otras instituciones "llegar al fondo de lo sucedido". "No tengo ninguna duda de que se aclararán todas las circunstancias", sostuvo.