López Obrador enviará una carta "de protesta" al abogado de García Luna por difamarlo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que enviará una carta de protesta al abogado César de Castro por intentar difamarlo durante el juicio contra su cliente, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien está encarcelado en EE.UU. en espera de su condena por delitos de narcotráfico.

En su conferencia matutina, López Obrador reveló que había consultado con un equipo jurídico y le dijeron que a los abogados en EE.UU. "no se les puede acusar por difamación y daño moral". Por ello, el mandatario enviará una carta, "que es también una protesta, porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador".

🔴 #ConferenciaPresidenteAbogado de García Luna, goza de impunidad El presidente @lopezobrador_ reveló que ya no demandará al abogado por haberlo difamado durante el juicio del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, debido a que “goza de… pic.twitter.com/eOAupX5px7 — Al Momento 4T (@Almomento4T) July 20, 2023

Durante el juicio a García Luna, De Castro presionó al narcotraficante Jesús 'El Rey' Zambada para que dijera ante el jurado que había pagado siete millones de dólares a Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública cuando López Obrador era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). No obstante, el capo del Cártel de Sinaloa negó esa acusación.