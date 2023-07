Politico: Biden empezó a usar rampas móviles cortas para subir y bajar de los aviones

El presidente de EE.UU., Joe Biden, podría estar realizando otro cambio "sutil" en sus actividades, al usar rampas móviles cortas para abordar y bajar de los aviones, como consecuencia de su edad, que ha sido objeto de controversia a nivel mundial por los múltiples episodios extraños que ha protagonizado el mandatario.

Dos asesores de Biden, contactados por Politico, reconocieron en privado que la nueva medida logística es un cambio intencional, cuyo objetivo es facilitar los viajes y limitar la posibilidad de que el presidente estadounidense, de 80 años, cometa errores, aunque no lo atribuyeron a la edad.

De acuerdo con el medio, la nueva rutina en vuelos, tanto nacionales como internacionales, comenzó hace unos meses. La semana pasada, en su viaje por Europa, se pudo observar al inquilino de la Casa Blanca usando rampas móviles cortas a pesar de la ausencia de inclemencias climáticas, como fuertes lluvias o vientos, motivos por los que generalmente los presidentes usan este tipo de equipo.

"La fragilidad física de Biden complica su esfuerzo por convencer a los votantes de que reelegirlo es votar por la estabilidad, ya que es difícil para cualquiera encarnar la estabilidad a los 80 años de edad", manifestó el demócrata estadounidense Rick Ridder, citado por el medio. Esa es, en gran parte, la razón por la que sus asistentes intentan minimizar cualquier tipo de situación que refleje los problemas relacionados con la edad y buscan aliviar las cargas de los viajes cuando es posible, precisa el medio.

En ese contexto, el mandatario ha optado por no asistir a ciertas reuniones laborales. Por ejemplo, la cena de líderes de la OTAN en la cumbre celebrada en Vilna, Lituania, la semana pasada, fue la tercera reunión de este tipo a la que Biden no asistió, alegando una agenda apretada. No obstante, un día antes de que iniciara su viaje programado a Europa, fue visto junto con su esposa en una playa tomando un baño de sol.

"Demasiado viejo"

A pesar de los esfuerzos por 'tapar el sol con un dedo', una encuesta realizada en junio pasado reveló que el 71 % de los potenciales votantes creen que el presidente estadounidense, que en abril anunció oficialmente sus planes de presentarse a las elecciones en 2024, es "demasiado viejo" para ocupar su cargo una vez más.

La preocupación en torno a la edad del mandatario no solo está presente entre los ciudadanos, los republicanos estadounidenses le exigieron que se sometiera a una prueba cognitiva o que, de lo contrario, se retire de la carrera presidencial.

A finales de junio, la Casa Blanca reconoció que Biden empezó a utilizar una máquina de presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) para tratar la apnea del sueño.