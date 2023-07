Un descendiente de los Rothschild revela a bromistas rusos su intención de hacer negocio con la reconstrucción de Ucrania

Alexander Rothschild, descendiente de la famosa familia de influyentes banqueros, admitió que la compañía que dirige, Rothschild &Co, planea hacer negocio con los fondos que Occidente desembolsará para la reconstrucción de Ucrania. Así lo dio a entender durante una conversación que mantuvo con los cómicos rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, como Vován y Lexus, en la que se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

En la entrevista, publicada este jueves, el vástago de la dinastía banquera dijo a los 'prankers' rusos que su compañía lleva actuando "en interés" del Gobierno de Ucrania desde 2017 y calificó sus relaciones con Kiev de "fantásticas". Asimismo, señaló que la energía, la construcción de viviendas y la logística son algunos sectores en los que se planean inyectar fondos occidentales con el fin declarado de reconstruir Ucrania.

"Usted ha expresado la necesidad de financiar la reconstrucción con más de 750.000 millones de dólares a partir de 2023 para un periodo de unos diez años, y esto es bastante adecuado. Y creo que tenemos que definir el orden correcto de participación, entender cómo asegurarnos de que todos los actores participan en el programa. [...] Este es el perfil de nuestro trabajo, tenemos los conocimientos pertinentes", remarcó.

Por otra parte, el magnate enfatizó que Occidente debería seguir con la imposición de las sanciones antirrusas, porque, según opinó, "es la única manera de ejercer mucha presión", lo que "con suerte crearía cierta división entre [el presidente ruso Vladímir] Putin y una serie de figuras clave en Rusia".

Gobierno global, vínculos con los Rockefeller

Asimismo, el empresario rechazó rotundamente las especulaciones en torno a la existencia de un gobierno global. "No, no, señor presidente [Zelenski], es una exageración".

De la misma forma, aseguró que actualmente su familia no tiene lazos con los Rockefeller. "No hay ninguno. Creo que hace mucho podría haber algunos vínculos históricos en los tiempos de la Guerra Fría, cuando la familia vivía en EE.UU., pero a día de hoy no hay ninguno", dijo.