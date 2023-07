WSJ: Hackean correos electrónicos del embajador de EE.UU. en China y de otro alto funcionario

Un grupo de piratas informáticos hackeó las cuentas de correo electrónico de dos altos cargos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un ataque que habría comprometido al menos cientos de miles de mensajes gubernamentales, informa The Wall Street Journal citando fuentes al tanto del asunto.

Las cuentas afectadas pertenecen a Daniel Kritenbrink, secretario de Estado adjunto para el Pacífico y Asia Oriental, y al embajador estadounidense en China, Nicholas Burns. El ataque informático fue revelado la semana pasada y también comprometió la correspondencia de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

Los piratas informáticos, aparentemente, se centraron en un pequeño grupo de altos funcionarios encargados de las relaciones entre EE.UU. y China. El ataque tuvo lugar después de las acusaciones de supuesto espionaje por parte del país asiático y en un momento en que Washington persigue una diplomacia delicada para mejorar las relaciones con Pekín en asuntos como Taiwán y el conflicto en Ucrania.

Los correos vulnerados habrían brindado a los 'hackers' información sobre la planificación de las recientes visitas realizadas por altos funcionarios estadounidenses a China, así como de conversaciones sobre la política de Washington hacia Pekín.

El periódico detalla que Kritenbrink acompañó al secretario de Estado, Antony Blinken, en su reciente viaje a China y ambos, junto con el embajador Burns, participaron en reuniones con altos cargos chinos y con el presidente Xi Jinping. Antes de estos encuentros, Kritenbrink encabezó un viaje preparatorio al país asiático.

Los 'hackers' aprovecharon una vulnerabilidad en el entorno de computación en la nube de Microsoft, que ya ha sido rectificada, según la compañía informática estadounidense. El ataque comenzó en mayo pasado, pero fue detectado solo a mediados de junio, coincidiendo con el viaje de Blinken a China, el primero que realiza un funcionario de este rango en cinco años.

Los funcionarios citados por The Wall Street Journal no acusaron directamente a China. Sin embargo, dijeron no dudar de la evaluación realizada por Microsoft, que vincula el 'hackeo' a un grupo chino.

Un representante del Departamento de Estado comentó que están investigando el "incidente de ciberseguridad", aunque se negó a proporcionar detalles sobre su naturaleza o alcance.