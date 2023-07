Autoridades de Ámsterdam prohíben el anclaje de cruceros en el centro de la ciudad

Las concejales de Amsterdam, en Países Bajos, han aprobado prohibir el anclaje de cruceros turísticos en el centro de la urbe. Así, la terminal de este tipo de embarcaciones situada cerca de la estación central de trenes deberá trasladarse a otro sitio, informó este viernes De Telegraaf.

La idea no era nueva y fue planteada por primera vez en 2016, detalló el partido Demócratas 66, que gobierna la urbe en coalición con la alianza del Partido Laborista y los Verdes.

"El crucero contaminante no coincide con las ambiciones sostenibles de nuestra ciudad", sostuvo la líder demócrata, Ilana Rooderkerk. En su opinión, ha llegado la hora de actuar "porque el clima no va a esperar". "Además, los cruceros en el centro de la ciudad no compaginan con la misión de Ámsterdam de reducir el número de turistas", agregó.

La capital neerlandesa atrae a 20 millones de visitantes al año. "Los residentes del casco antiguo de la ciudad están excesivamente molestos por las multitudes y las molestias causadas por el turismo masivo y el abuso de sustancias en el espacio público", declararon las autoridades en febrero pasado, cuando anunciaron varias restricciones adicionales frente al tabaquismo, consumo de drogas, restauración y prostitución.