Italia excluirá a mujeres trans del mayor concurso de belleza del país

"En mi reglamento, por el momento, aún no me he abierto a las personas transexuales, ya que creo que deben nacer mujeres", declaró la organizadora del evento.

El concurso de Miss Italia no permitirá competir a mujeres transgéneros, pese a que días atrás el título Miss Países Bajos fue otorgado a una concursante que había pasado por un proceso de resignación de género, según declaró la organizadora de la competencia italiana, Patrizia Mirigliani.

"En mi reglamento, por el momento, aún no me he abierto a las personas transexuales, ya que creo que deben nacer mujeres", dijo este viernes la patrocinadora durante un programa de radio local. "Así que, mientras siga así, mi reglamento será así. Y por ahora no me planteo cambiarlo", aseveró.

Hablando de la postura adoptada por la dirección del concurso neerlandés y el reciente triunfo de Rikkie Valerie Kollé en dicho evento, Mirigliani recordó que en su momento había hecho un comentario al respecto "que se tomó a mal".

"Son decisiones delicadas, si Miss Países Bajos ha considerado oportuno incluirlas [las participantes trans] me alegro por ellas, pero espero que no haya sido la única transexual en el concurso", afirmó la empresaria, hija del histórico mecenas del concurso italiano, Enzo Mirigliani.

"Solo digo que las cosas tienen que ir paso a paso, Italia es un país delicado y peculiar", opinó la organizadora y reveló que, por el momento, solo dos mujeres transexuales se han presentado para participar en Miss Italia. "La tradición de un concurso que existe desde hace 84 años tiene su importancia, pero no tengo nada en contra de quienes deciden admitir a personas transexuales en los concursos de belleza, siempre que no sea 'instrumental'".

Sin embargo, la negativa de Mirgliani se ha enfrentado a una ola de críticas por parte de activistas que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Así, la actriz y política italiana Vladimir Luxuria, quien fue la primera parlamentaria transgénero de Italia y la segunda en el mundo, declaró que "la igualdad de oportunidades" debe aplicarse en concursos de belleza, tal y como se ocurre en el ámbito deportivo.

"Me parece desfasado que se excluya de participar en Miss Italia a una persona transexual que ha completado la transición y es, por tanto, una mujer a todos los efectos", dijo la activista.