El CEO de OpenAI lanza un polémico criptoproyecto que requiere un escáner de iris para acceder

El proyecto de criptomoneda Worldcoin Foundation está desplegando sus servicios en todo el mundo. La empresa cofundada por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció este lunes que su tecnología, incluido su 'token' Worldcoin, estará disponible en 35 ciudades de 20 países.

La oferta principal del proyecto es su 'World ID' (identificación internacional), la cual se realiza por medio de su tecnología denominada 'The Orb', que capta la imagen del iris de un usuario para identificarlo, sin importar quién sea o en qué parte del mundo se encuentre, y luego la convierte en un código alfanumérico único.

"Ya puede descargar World App, el primer monedero compatible con el protocolo, y reservar su participación", indicó la empresa en un comunicado. "Tras visitar 'The Orb', un dispositivo de verificación biométrica, recibirá un 'World ID'. Esto le permite demostrar que usted es una persona real y única en Internet, sin dejar de ser completamente privado", agregó.

Sin embargo, los objetivos de la empresa con sede en Berlín y San Francisco se ven obstaculizados por las políticas de los reguladores estadounidenses contra los activos digitales, que temen que las criptomonedas se utilicen para la especulación y la estafa. Por esta razón, los 'tokens' Worldcoin no estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos.

"Cuando empezamos a pensar en esto, no creíamos que acabaría siendo 'la moneda del mundo menos EE.UU.' y aquí estamos", declaró Altman a Financial Times. "Yo diría que el 95% de la población mundial no vive en Estados Unidos. EE.UU. no hace ni deshace un proyecto como éste", añadió.

Asimismo, el empresario admite que la tecnología de escaneado ocular tiene "un factor que da claramente asco", pero confía en que con una explicación adecuada la empresa pueda atraer a los usuarios. "En el ámbito de las criptomonedas ha habido muchos malos actores y es una verdadera lástima. [...] Tenemos que ganarnos la confianza de la gente, por eso estamos explicando tanto cómo funciona la tecnología y la hoja de ruta para descentralizar la empresa", afirmó.