El mundo desea unas relaciones "gestionadas responsablemente" entre China y EE.UU., dice Blinken

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó el domingo en una entrevista con el periodista Fareed Zakaria, de la cadena estadounidense CNN, que el mundo quiere que Washington y Pekín "gestionen responsablemente" sus relaciones porque a afectan a toda la comunidad internacional.

"Trabajamos para añadir estabilidad en las relaciones, poner un suelo bajo las relaciones, asegurarnos de que la competencia en la que estamos no vire al conflicto, lo que no sería de nuestro interés, de su interés [de China] o del de los demás. Y eso empieza por reforzar nuestras líneas de comunicación: hablar, interactuar, solucionar lo mejor posible nuestras diferencias profundas y al menos dejarlas claras para que no haya malentendidos de intenciones, y al mismo tiempo mirar si hay áreas donde podemos cooperar", señaló Blinken.

Además, el secretario de Estado dijo que mantuvo "horas de conversaciones" con sus homólogos chinos durante la visita que realizó a Pekín a mediados de junio. Citó también los viajes de la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y el enviado especial presidencial de EE.UU. para el clima, John Kerry, como esfuerzos para estabilizar las relaciones entre Pekín y Washington.

Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, contestó este lunes que el gigante asiático "percibe y desarrolla sus relaciones con EE.UU. de conformidad con los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación en la que todos salgan ganando".

"Esperamos que EE.UU. trabaje con China en traer las relaciones bilaterales de vuelta al camino correcto del crecimiento sano y estable. Esto no solo sirve a los intereses de ambos pueblos, sino también es la expectativa compartida de la comunidad internacional", subrayó.