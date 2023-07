"Actúan en función de intereses": López Obrador critica a las calificadoras de riesgo de EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó el valor de los informes que emiten las calificadoras de riesgo de EE.UU., en particular Moody's, Standard & Poor's y Fitch, ya que consideró que, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), sólo responden a intereses no siempre transparentes.

"No afectan en nada, son parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal", dijo durante su conferencia de prensa de este lunes.

En los últimos días, la agencia Moody’s cambió la calificación de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), de "estable" a "negativa", debido a que hay desconfianza de que pueda hacer frente a sus obligaciones financieras; en tanto que Fitch Ratings bajó, de "BB-" a "B+", la perspectiva de la petrolera.

López Obrador minimizó el impacto real de estos estudios y recordó que, durante los gobiernos neoliberales, cuando Pemex estaba sumida en la corrupción, las calificaciones eran óptimas.

Comparación con el FMI y Argentina

"Es como tomar a estas alturas lo que opine el FMI, que está totalmente desacreditado", insistió al poner de ejemplo la crisis económica que padece Argentina.

"¿Quién la alentó? El FMI, y por cuestiones políticas e ideológicas, no económicas, ni financieras, ni técnicas", dijo al explicar que el organismo otorgó en 2018 un préstamo récord al país sudamericano con el objetivo de ayudar a la reelección del entonces presidente Mauricio Macri.

#Mañanera | No afectan en nada esas evaluaciones, asegura el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre las reducciones de calificaciones y perspectivas de Pemex anunciadas por Moody’s y Fitch. pic.twitter.com/jLg6v4fgXP — Adela Micha (@Adela_Micha) July 24, 2023

López Obrador insistió en que el único objetivo del FMI era que la izquierda no ganara las elecciones presidenciales de Argentina.

"Por órdenes políticas de mero arriba, endeudaron más de la cuenta a Argentina. Aun así, no ganaron, no se reeligió el presidente y le dejaron esa enorme deuda a Alberto Fernández. En vez de ayudarlo a que el país salga adelante, porque ellos fueron corresponsables, no han hecho absolutamente nada", denunció.

Con las calificadoras, afirmó, pasa lo mismo, ya que en México todas las empresas públicas obtenían "buenas" evaluaciones a pesar de que predominaba la corrupción.

Balances

El presidente citó como un caso concreto el del Aeropuerto de la Ciudad de México, que recibió buenos balances y perspectivas de las calificadoras de riesgo de EE.UU. en las épocas en las que estuvo controlado por el crimen organizado y el narcotráfico.

AMLO muestra la histórica disminución de la deuda de Pemex. Desde que llegó a la presidencia se redujo un 15.5%. Algo impensable con el PRIAN."Los de las calificadoras son tecnócratas marrulleros", dijo, criticando duramente a moody's por bajarle la calificación a la… pic.twitter.com/0mjNkh9LdF — El gato político (@elgatopolitico_) July 24, 2023

Añadió que ello ocurrió particularmente durante el Gobierno de Felipe Calderón(2006-2012), cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna, a quien un tribunal de EE.UU. encontró culpable de complicidad con el Cártel de Sinaloa.

"Ahí sí el Aeropuerto tenía la máxima categoría, pero cuando llegamos nosotros nos bajan de categoría, justo ahora que está cuidado y ya no entra la droga que entraba con licencia del poder. (Eso demuestra) que son calificadoras que actúan en función de intereses, lo peor de todo es que hasta se les tiene que pagar", lamentó.

Este tipo de informes, insistió, son un remanente de la manipulación que predominó durante el neoliberalismo, ya que a los "falsos expertos" les gusta engañar "al pueblo".

Destaca buenos indicadores

López Obrador precisó que la mejor respuesta a esas calificaciones negativas son los datos del contundente éxito económico que ha registrado durante su gestión y que resumió en cinco puntos.

El primero y más importante, dijo, es que el salario de los trabajadores aumentó como no lo hacía en 30 años; luego, el drástico incremento a la inversión social que permite que 25 millones de hogares cuenten con algún tipo de programa de bienestar.

Además, señaló, las remesas provenientes de EE.UU. alcanzan un récord de más de 60.000 millones de dólares al año y el peso se ha fortalecido ante el dólar también a niveles históricos.

Por último, mencionó la caída de la inflación, que de acuerdo con la información oficial proporcionada este lunes alcanzó un 4,79 % en la primera quincena de julio, lo que representa el nivel más bajo desde marzo de 2021.