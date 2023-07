Descubren un cúmulo de galaxias inesperadamente tranquilo en el caótico universo primitivo

Un equipo internacional de astrónomos descubrió el cúmulo de galaxias "relajado" más distante jamás observado hasta la fecha. Este cúmulo tranquilo, denominado SPT-CL J2215-3537 (SPT2215), no está siendo afectado por colisiones violentas con otros cúmulos estelares. Este hallazgo podría ayudar a entender cómo y cuándo se forman algunas de estas estructuras gigantescas y por qué el universo se ve como lo hace en la actualidad.

SPT2215 está a unos 8.400 millones de años luz de la Tierra. Debido a que la edad actual del universo está estimada en 13.800 millones de años, los científicos están observando este cúmulo con la apariencia que tenía cuando el universo solo tenía alrededor de 5.300 millones de años. Los astrónomos estiman que este cúmulo galáctico tiene una masa de unos 700 billones de veces la del Sol.

Un silencioso agujero negro masivo

Los cúmulos de galaxias crecen al fusionarse con otros cúmulos o grupos de galaxias, lo que provoca alteraciones en el gas interior, como asimetrías o características nítidas. Sin embargo, cuando ninguna fusión los perturba y tienen suficiente tiempo para "relajarse", el gas puede adquirir una apariencia suave y tranquila. Los investigadores señalan que SPT2215 tuvo una ventaja inicial en su formación en comparación con otros cúmulos de tamaño similar.

"Hasta ahora, no hemos visto un cúmulo de galaxias relajado tan distante como SPT2215", comentó Michael Calzadilla, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), uno de los autores principales de la investigación.

La formación de estrellas en la galaxia central del cúmulo SPT2215 se ve impulsada por el enfriamiento del gas caliente debido a que el agujero negro gigante en su centro no lo impide, indicando que el cúmulo se encuentra relajado. "Parece que el agujero negro en SPT2215 es lo suficientemente silencioso como para permitir que florezca la formación de estrellas", indicó Michael McDonald, también del MIT, quien es coautor del estudio.

Aislamiento galáctico

Otra evidencia de que SPT2215 está relajado es que su galaxia central se encuentra aislada, pues no hay otras galaxias dentro de unos 600.000 años luz de distancia. Esto implica que el cúmulo no ha experimentado una fusión con otro cúmulo en aproximadamente los últimos mil millones de años. Los científicos no estaban seguros de encontrar un cúmulo de galaxias que estuviera relajado en el universo primitivo.

"El hecho de que este cúmulo sea tan masivo, tan temprano en el universo, sugiere una historia de formación rápida y realmente emocionante", explicó Lindsey Bleem, del Laboratorio Nacional Argonne de EE.UU., descubridor del cúmulo. "Sin embargo, el hecho de que esté relajado sugiere lo contrario. Sería como encontrar una cocina ordenada justo después de la hora pico de la cena", contrastó.

Contribuciones fundamentales del estudio

"Los cúmulos relajados como SPT2215 son una de las señales que se han utilizado para medir la expansión del universo", apuntó por su parte Adam Mantz, de la Universidad de Stanford, quien informó por primera vez del estado relajado de este cúmulo. "Agregar objetos distantes como este a nuestra muestra de cúmulos relajados nos permite restringir mejor la aceleración de la expansión cósmica y las propiedades de la energía oscura que la impulsa", agregó. Parte de estos resultados se publicaron recientemente en The Astrophysical Journal.