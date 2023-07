Partido de izquierda se une con el fujimorismo en Perú para alcanzar la mesa directiva del Congreso

La primera lista que se oficializa para la elección del nuevo presidente del Congreso de la República de Perú ha producido un sinfín de malestares en la nación andina. Este lunes se hizo público el acuerdo entre Perú Libre (izquierda) y el partido fujimorista Fuerza Popular.

Según el diario local La República, Perú Libre tenía un pacto con otras agrupaciones similares para presentar una lista de izquierda a la mesa directiva del Parlamento, empero en las últimas horas hubo un cambio de planes.

Fuentes aseguran que Vladimir Cerrón, secretario general del partido, y su hermano, Waldemar Cerrón, quien va como candidato, apostaron por respaldar esta nueva lista, que incluso fue rechazada por el portavoz de su bancada, Flavio Cruz.

Perú Libre el 7 de julio / Perú Libre el 24 de julio pic.twitter.com/spzle5hw0b — Diego Quispe Sanchez (@DiegoQuispeSanc) July 24, 2023

Cerrón irá como aspirante a la segunda vicepresidencia, mientras que Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, va por la presidencia; Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, por la primera vicepresidencia; y Rosselli Amuruz, de Avanza País, por la tercera vicepresidencia.

Ola de reproches

Una de las primeras en criticar esta alianza fue la congresista Silvana Robles, quien el mes pasado renunció a Perú Libre precisamente porque anticipaba este escenario. "No puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo", afirmó en ese momento.

"Finalmente, el tiempo lo esclareció todo", manifestó este lunes. "Se terminó de aplastar el ideario de un partido de izquierda, para sellar una alianza con aquello que representa todo lo opuesto a nuestras luchas", sostuvo.

Por su parte, Ruth Luque, parlamentaria del partido izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú, criticó la inclusión de Perú Libre en la lista, con quienes no reconocieron los resultados electorales.

Efectivamente, en 2021 el expresidente Pedro Castillo ganó la segunda vuelta, agrupado en Perú Libre, ante la postulante de Keiko Fujimori, quien denunció un supuesto fraude electoral como lideresa de Fuerza Popular.

"Han hecho una alianza contranatura, veamos qué hay atrás de esa lista. Nosotros hemos estado reunidos con diferentes bancadas de centroizquierda y pensamos que iba a ir Perú Libre con nosotros", reconoció Darwin Espinoza, de Acción Popular.

Repudio derechista

En el sector conservador la noticia también causó escozor. "Yo he manifestado que siempre con los rojos en la lista, no; con la izquierda, no. Eso fue lo último que hemos hablado y se supone que las reuniones iban a continuar el día de hoy", declaró Jorge Montoya.

El vocero del ultraderechista Renovación Popular admitió que quedaron sorprendidos con el anuncio. "Se suponía que éramos parte de ese bloque. Y eso se considera una traición y una manera de hacer política sucia", afirmó Montoya en conferencia de prensa.

¡No estabamos enterados de esa lista! Eso es hacer política sucia [...] Si verdaderamente creemos en la democracia, tenemos que respetar los principios no los afanes de poder. #AlmiranteMontoya ✍️ pic.twitter.com/CnypXsvo9s — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) July 24, 2023

Originalmente se rumoreaba que tanto Fuerza Popular como Renovación Popular encabezarían una lista conservadora a la mesa directiva del Congreso.

Salidas masivas

Cando apenas se había confirmado la candidatura de Soto a la presidencia del Congreso, varios integrantes de la bancada de Perú Libre comunicaron su ruptura con el partido.

Los parlamentarios Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona rápidamente anunciaron su dimisión de la bancada.

#AlertaLegislativa: Alfredo Pariona es la tercera renuncia a #PerúLibre tras la unión de los Cerrón con el bloque de derecha. La bancada del lápiz se queda con 12 miembros. pic.twitter.com/MM9YEwT0NN — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) July 24, 2023

"No se puede tomar una decisión a espaldas del pueblo peruano, que viene pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte Zegarra y el cierre del Congreso", escribió Pariona en su carta de renuncia remitida a Cruz.

La respuesta

En medio de este aluvión de críticas, el líder del partido emitió un comunicado para explicar la decisión. "Sería la primera vez que la izquierda popular estaría en ese nivel de dirección", justificó.

"La presencia de la izquierda en la mesa no debe entenderse como la absorción de ella a la línea ideológica de los partidos de derecha, sino más bien de la ruptura de la hegemonía derechista, que va a permitir una pluralidad en la toma de decisiones, de donde anteriormente estábamos totalmente excluidos", dijo.

Además, Vladimir Cerrón aseguró que "la izquierda debe dejar la cultura de estar preparados solo para oponernos y no para gobernar en los niveles más altos".