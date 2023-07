Lula se operará de la cadera en los próximos meses

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó la mañana de este martes que tomó la decisión de someterse a una operación de la cadera en los próximos meses.

"He tomado una decisión: voy a operarme de la cadera en los próximos meses. Es un procedimiento muy simple. El dolor me pone de mal humor y quiero seguir de buen humor, porque me comprometí a hacer que Brasil funcione", expresó el mandatario del gigante suramericano.

Eu tomei uma decisão: vou operar o quadril nos próximos meses. É um procedimento bem simples. A dor me deixa de mau humor e eu quero ficar de bom humor, porque eu assumi um compromisso para que o Brasil dê certo. E vai dar certo. A engrenagem do motor já está funcionando e as… — Lula (@LulaOficial) July 25, 2023

Lula sufre de artrosis en la cadera desde hace varios años, reporta Globo. Según los médicos del mandatario, el único tratamiento eficaz es la cirugía.