Médicos chinos asistieron al clavadista mexicano Kevin Berlín por no contar con apoyo de su país

El clavadista mexicano Kevin Berlín denunció este martes que tuvo que solicitar apoyo de médicos de la delegación china para que le revisaran una lesión de oído, durante el XX Campeonato Mundial de Natación, debido a que la delegación de su país viajó sin doctores a esa cita deportiva, que se realiza en Fukuoka, Japón, desde el pasado 14 de julio hasta el 30 de este mes.

Berlín, que a pesar de la lesión logró ganar una medalla de bronce y un cupo para los Juegos Olímpicos París 2024 en la modalidad de clavados sincronizados de 10 metros, junto con su compatriota Randal Willars, dijo a la prensa local, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que logró restablecerse gracias a que su entrenador, Shi Qingyang, originario de China, hizo las gestiones para que lo ayudaran.

"No tenemos fisioterapeuta, no fue nadie con nosotros, fuimos sin equipo médico de clavados. Yo tenía dos meses que no tomaba terapia. Buscamos la forma de estar ahí y por eso sigo con lo del oído. No puedo entrar al agua. Lo que hice fue recurrir a doctores de otros países, de atletas que estuvieron en el campeonato. Ellos me hicieron el favor de revisarme", comentó.

Berlín agregó que dejó de competir en las pruebas individuales para no arriesgarse con la lesión que lo aqueja, ya que su prioridad es estar a punto par los próximos Juegos Panamericanos, que se celebrarán en Santiago de Chile desde finales de octubre próximo.

El joven clavadista, así como otros atletas de deportes acuáticos, cargan con el peso económico de sus competiciones y de la asistencia médica, porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara, decidió quitar la asistencia de todo tipo para estas disciplinas deportivas.

Por tal razón, los deportistas de estas especialidades han tenido que recurrir a buscar recursos por cuenta propia o patrocinantes del sector privado para tratar de asistir a competencias de talla mundial, donde optan a cupos olímpicos. A pesar de la adversidad, Berlín espera que la Conade cambie de parecer sin que se abra una polémica.

"Es algo que nos merecemos por el esfuerzo que hacemos, llegamos con medallas. Pero los clavadistas buscamos arreglar las cosas de la manera más pacífica que se pueda. Queremos que (el apoyo de la Conade) regrese de la mejor forma, no tener problemas con nadie. Afortunadamente, los éxitos deportivos ahí están, hay argumentos y están los resultados a la vista. Eso nos permite pensar que las cosas se podrán solucionar pronto", dijo.

