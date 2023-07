Politico: Occidente sigue sin acordar el plan de entrenamiento en los F-16 de los pilotos ucranianos

Los países occidentales no han logrado aún acordar el plan de entrenamiento de pilotos ucranianos en aviones de caza estadounidenses F-16, reporta Politico este martes citando a fuentes familiarizadas con la situación.

En particular, no existe una opinión común respecto al lugar entrenamiento. Una propuesta que se aborda entre los militares occidentales es formar a los ucranianos en el Ala Aérea 162, unidad de la Guardia Nacional Aérea de EE.UU. con sede en Tucson, Arizona, la cual ya entrena a pilotos extranjeros. No obstante, según dos funcionarios estadounidenses y uno europeo, que hablaron bajo condición de anonimato, esta idea tuvo poca recepción. Otra iniciativa consiste en enviar a instructores estadounidenses a Europa para dicha labor.

Entre tanto, la decisión final todavía no ha sido tomada, afirmaron dos funcionarios de EE.UU. "La colaboración está en curso", dijo uno de ellos. "Trabajamos con nuestros socios y aliados para determinar la forma más práctica de implementar este plan", agregó. Sin embargo, el Departamento de Estado todavía no ha aprobado el programa de entrenamiento de los pilotos ucranianos.

Al mismo tiempo, la coalición de 11 países que participan en este programa, encabezada por los Países Bajos y Dinamarca, ya han tomado varias medidas. El contratista aeroespacial estadounidense Draken International empezó a reclutar a pilotos militares retirados para instruir a los ucranianos, aseveró uno de los funcionarios estadounidenses. La formación tendría lugar en Rumanía, donde será establecido un centro regional de entrenamientos. Otro centro de este tipo se abrirá en Dinamarca, señalaron funcionarios europeos.

Los voceros del Ministerio de Defensa danés y del Departamento de Estado de EE.UU. se negaron a comentar la situación, mientras que el portavoz del Ministerio de Defensa neerlandés no respondió a la solicitud de comentarios. No obstante, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Reznikov, anunció el pasado domingo que este programa de entrenamiento comenzará en agosto, lo que también fue anunciado en la cumbre de la OTAN celebrada este mes en Lituania.