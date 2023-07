Anulan la condena de un británico que estuvo preso 17 años por una violación que no cometió

Nuevas evidencias, en particular el ADN de otro hombre sobre la ropa de la víctima, ayudaron a dar vuelta al caso y condujeron a exculpar al prisionero.

Un Tribunal de Apelación del Reino Unido anuló la condena por violación impuesta a Andrew Malkinson, quien estuvo preso casi 17 años, informan medios locales. Después de permanecer etiquetado por casi dos décadas como delincuente sexual, y al salir de la sala de tribunales este 26 de julio, Malkinson, de 57 años, tachó a la Policía del Gran Mánchester de "mentirosa".

Tras varios intentos fallidos de Malkinson de demostrar que la condena había sido producto de un error, el pasado enero su caso fue finalmente remitido al Tribunal de Apelaciones, al encontrarse el ADN de otro hombre en fragmentos de la ropa de la víctima y ser detenido por las autoridades un nuevo sospechoso.

Malkinson pasó en prisión 17 años, 4 meses y 16 días. Siempre insistió en que era inocente, lo cual, paradójicamente, lo llevó a estar encarcelado más del doble del tiempo que le habría correspondido.

"Desde que fui detenido en 2003, la Policía, el sistema penitenciario y el servicio de libertad condicional me han estado llamando mentiroso porque negué haber cometido el delito".

"Afirmaron que estaba en negación y me hicieron cumplir 10 años adicionales en prisión porque no accedía a presentar una falsa confesión", declaró Malkinson al leer una declaración ante los periodistas a las puertas de los tribunales reales de Justicia.

"No soy un mentiroso. No estoy en negación, pero les diré quién sí lo está: la Policía del Gran Mánchester es mentirosa y está en negación", remarcó.

Asimismo, aseveró que ese cuerpo policial "ha estado luchando para encubrir" cómo fue posible que lo "condenaran injustamente a 20 años". "En lugar de investigar las múltiples pistas que les dio el público, hicieron que una mujer horriblemente traumatizada mirara una fila en la que yo estaba, a pesar de que no coincidía con la descripción que ella misma había dado de su atacante. Explotaron a un adicto sin remedio a la heroína, y a su novia, ambos con condenas por deshonestidad, para que le dijeran al jurado que me identificaron. Ocultaron ilegalmente pruebas cruciales que habrían ayudado a mi defensa", reclamó.

Disculpas no aceptadas

La Policía del Gran Mánchester se disculpó con Malkinson tras la decisión del juez y reconoció que el hombre había sido víctima de un "grave error judicial". "Si bien esperamos que este resultado le dé un sentido de justicia que se ha esperado desde hace mucho tiempo, reconocemos que eso no le devuelve los años que ha perdido. Me he ofrecido a reunirme con él para brindarle personalmente esta disculpa", declaró la subdirectora de la Policía local, Sarah Jackson.

Sin embargo, Malkinson no se conmovió con esa disculpa. "Esa no es una verdadera disculpa, en absoluto. Ese es un ejercicio de relaciones públicas", denunció.