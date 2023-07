EE.UU. oculta durante décadas un programa sobre ovnis, dice un exfuncionario de inteligencia

David Grusch sostuvo que las autoridades estadounidenses probablemente tienen información sobre la actividad "no humana" extraterrestre desde la década de 1930.

EE.UU. lleva realizando durante décadas un programa secreto dedicado a recoger datos y analizar objetos voladores no identificados que sufrieron accidentes, reveló este miércoles el exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. David Grusch.

"Fui informado en el curso de mis deberes oficiales de un programa de varias décadas [sobre] la recuperación de objetos voladores no identificados accidentados y la ingeniería inversa, al que se me negó el acceso", declaró Grusch, que también es exfuncionario de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO, por sus siglas en inglés), ante una subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Según sus declaraciones, las autoridades estadounidenses probablemente tienen información sobre la actividad "no humana" extraterrestre desde la década de 1930.

Al ser preguntado sobre si Washington ha recuperado "cuerpos de los pilotos" de los aparatos accidentados, Grusch afirmó que "productos biológicos" fueron obtenidos de algunos de ellos. Detalló que estos hallazgos eran "no humanos y esto era la evaluación de las personas con el conocimiento directo sobre el programa [con las que] hablé [y] que todavía están actualmente en el programa".

"Definitivamente no estamos solos"

Las declaraciones de Grusch ante la subcomisión se producen después de que en junio señalara que un programa secreto del Pentágono recuperó "vehículos de origen exótico no humano" que se distinguen de los que son hechos por seres humanos por su morfología, los materiales y "los arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas".

En aquel entonces, Grusch admitió que no ha visto fotos de las supuestas naves o cuerpos recuperados, pero sostiene que ha hablado con funcionarios de inteligencia que sí las vieron. Dijo que, al principio "le pareció una locura" y pensó que lo "estaban engañando", pero posteriormente exoficiales de alto rango que conocían "casi toda su carrera" empezaron a acercarse a él y a confesarle que hacían parte del programa confidencial. "Definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos", aseveró.

El Pentágono afirma que no hay datos sobre la existencia del programa

Ante aquella revelación, el Pentágono señaló que, hasta la fecha, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), encargada de investigar fenómenos aéreos no identificados, "no ha descubierto ninguna información verificable para fundamentar las afirmaciones de que cualquier programa relativo a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres han existido en el pasado o existen en la actualidad".

"La AARO se compromete a seguir los datos y su investigación dondequiera que conduzca", agregó.