Fiscalía de Perú pide 9 meses de prisión preventiva para joven que pintó "Dina asesina" en una pared

La Fiscalía de Perú ha pedido nueve meses de prisión preventiva para un joven universitario de 27 años acusado de realizar una pinta con la leyenda "Dina asesina", en referencia a la presidenta Dina Boluarte, durante la protesta antigubernamental del pasado sábado en Lima.

El joven, identificado como Óscar Bellido y estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), se encuentra detenido desde hace cinco días acusado del delito de disturbios, lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran desproporcionado y apuntan a que podría formar parte de una estrategia para disuadir a la ciudadanía de participar en las protestas sociales.

Tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL), como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), consideraron que la solicitud de la fiscal Rocío Castañeda Leyseca de los nueve meses de prisión preventiva resulta abusiva.

Aquí los familiares de Oscar Bellido detenido en la Comisaría Cotabambas denuncian que no les dejan ingresar a verlo.

Irregularidades en el proceso

El delito de disturbio exige atentado contra la integridad física de las personas o violencia que produzca grave daño en la propiedad pública o privada, algo que no se puede achacar a una pintada. Tampoco se produjeron destrozos ese día en la sede del Poder Judicial y en el Paseo de los Héroes Navales, entorno en el que se produjo el grafiti.

La defensa legal de Bellido fue asumida por el letrado Juan José Quispe, abogado de IDL, después de que durante las primeras 24 horas los familiares del joven denunciaron que el joven no había tenido acceso a un defensor de su elección y que no se había permitido el paso a sus allegados.

Durante la audiencia, que pudo ser seguida a través del canal Justicia TV, el letrado de Bellido argumentó que la fiscal no había sostenido adecuadamente la solicitud de prisión preventiva puesto que el único medio probatorio tenido en cuenta fue el testimonio de agentes, que apuntaron que el joven arrojó una lata de spray desde su vehículo al ser detenido.

pide prisión preventiva para joven estudiante de la acusado de escribir "Dina Asesina" en una pared, en la protesta de Medida es completamente desproporcionada para una acción de lesividad mínima.Delito de disturbio exige

Sin embargo, Quispe sostiene que no se sabe si su defendido participó en la protesta o no y que no hay evidencia de que fuera él quien realizó la pintada.

Además, en la carpeta de la Fiscalía se hace alusión a un video en el que se vería como se realiza el grafiti, pero en el que Bellido se encuentra de espaldas y cubierto por otra persona, por lo que no se le puede identificar claramente.

Asimismo, su principal argumento es que la acción, en el caso en que se le pudiera imputar indubitadamente a su defendido, no puede ser considerada como delito de disturbios, pues el tipo penal exige taxativamente que exista violencia.

Abogado Quispe dice: contradicciones de ternas sobre detención, policías que no han sido llamados a declarar, ¿diligencias sin fiscal que hace PNP y que luego quieren convalidar?, Guardián PJ dice que vio azul y no blanco

También se critica que el requerimiento del Ministerio Público haya llegado antes de que la Fiscalía haya solicitado las declaraciones de los testigos, exámenes toxicológicos, registros de las cámaras de seguridad y otras diligencias, de manera que se pidió la prisión preventiva antes de contar con las pruebas o indicios suficientes.

El pasado 19 de julio se reavivaron las protestas en Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte para exigir su dimisión, el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones y la redacción de una nueva Constitución. Las masivas movilizaciones comenzaron en diciembre, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción del cargo por parte de su vicepresidenta, Boluarte.

Se estima que la represión de las protestas han dejado más de 60 muertos y al menos 1.300 heridos.