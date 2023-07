López Obrador destaca "colaboración" de Fuerzas Armadas en investigación del caso Ayotzinapa

◼️ “No hay impunidad y se está actuando. No es cierto que marina y defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista pero no lo comparto..” dijo AMLO sobre el caso #Ayotzinapa. Y agregó que ya se rompió el pacto de silencio. #LaMañanerapic.twitter.com/kZXiZvcOq7