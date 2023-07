Manifestantes en Perú activan la "jornada nacional de protesta centralizada" contra Boluarte

Este viernes 28 de julio, precisamente cuando se conmemora un año más de la proclamación de la independencia peruana, se prevén nuevas movilizaciones en todo el país contra la presidenta Dina Boluarte, como ratificó en la víspera la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

"Hay múltiples organizaciones que se vienen movilizando, en forma de piquetes (...) pero todo está centralizado para el día 28 de julio, en el cual desarrollaremos una nueva jornada de nacional de protesta centralizada", afirmó Gustavo Minaya, secretario adjunto de la CGTP.

Continúa movilización de deudos de las víctimas y mártires del 9 de enero en Juliaca, llegaron a plaza de armas de Juliaca. Otros miembros de la Asociación están en Lima para participar en marchas ciudadanas que piden justicia y adelanto de elecciones 📸 Juan Mandamiento #27Jpic.twitter.com/MNoiq6wUrn — Jacqueline Fowks (@jfowks) July 27, 2023

Preguntado por la emisora local Exitosa, Minaya indicó que la han llamado "jornada de nacional de protesta centralizada" porque todos sus esfuerzos y todas sus luchas "desde todos los sectores se van a dar de manera articulada el día 28 de julio".

En Lima se congregarán a partir de las 8:00 de la mañana en la Plaza Dos de Mayo, desde donde piensan trasladarse "por las principales calles de la capital", mientras que en el resto de las regiones efectuarán otras manifestaciones.

"Aquellas zonas que seguramente van a tener posibilidades de realizar paros, lo van a hacer; aquellos que van a tener posibilidades de hacer plantones, lo van a hacer; aquellos que nos vamos a movilizar, lo vamos a hacer", resaltó Minaya.

En las regiones

Desde el miércoles, el Comando Unitario de Lucha anunciaba una manifestación para este 28 de julio y en el caso de la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín, anunció que estarán desde las 9:00 de la mañana en el estadio Mariscal Castilla.

También están convocadas una serie de protestas en Arequipa, Cusco, Piura, Puno y Tacna. La CGTP puntualizó que habrán marchas en las 26 regiones del Perú.

28 de Julio: Anuncian gran marcha nacional contra el régimen de Boluarte y el Congreso https://t.co/2cxYaKT1as — 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) July 27, 2023

En Puno, fronteriza con Bolivia, continuarán con un "paro seco", mientras que en Arequipa se reunirán en la Plaza España desde las 9.00 de la mañana y marcharán hasta la Plaza de Armas.

"Nos enfrentamos a un Gobierno que se parece a la dictadura de [Alberto] Fujimori, que reprime con sangre nuestra protesta y que ha cometido asesinatos, como organizaciones internacionales de derechos humanos han mencionado", dijo el dirigente arequipeño Jorge del Carpio.

Durante una conferencia de prensa, realizada el jueves, varios colectivos confirmaron que la meta es marchar pacíficamente en contra de Boluarte y del Congreso, y a favor del adelanto de elecciones y una asamblea constituyente.

#Junín Ciudadanos del Comando Unitario de Lucha realiza plantón en #Huancayo y anuncia movilización masiva para el #28DeJulio en rechazo de la nueva mesa directiva del #Congreso y exigiendo la renuncia de #DinaBoluarte. pic.twitter.com/TJyfvjxrlG — Infoandes.pe (@InfoandesPe) July 26, 2023

Por su parte, el secretario general de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco, Walter Torres, expresó que "ahora somos millones" quienes rechazan la gestión de Boluarte.

"Hemos demostrado que no somos vándalos, no somos terroristas, no somos violentistas, no somos narcotraficantes, no somos asesinos y no somos racistas, como dice la ultraderecha, el Congreso y la Dina Boluarte", aseguró Torres.

Represión

Previo a las protestas de este viernes, el jueves también se llevaron a cabo manifestaciones en las principales ciudades del país para repudiar el gobierno de Boluarte.

En esa jornada se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Arequipa, cuando los uniformados impidieron el avance de los descontentos que se dirigían a la Plaza de Armas de la urbe.

⚡️ Durante las nuevas jornadas de movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte en la provincia de Arequipa, en Perú, la Policía utiliza gases lacrimógenos y reprime a los manifestantes. pic.twitter.com/cUUhNTLfhv — Sepa Más (@Sepa_mass) July 28, 2023

También hubo movilizaciones en las ciudades de Trujillo, Ayacucho y Puno. En esta última, indígenas, educadores y familiares de las víctimas de los abusos policiales en protestas anteriores bloquearon carreteras, luego de que policías golpearan a mujeres aimaras.

En Perú, se produce una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en varias provincias del país. Indígenas, educadores y familiares de las víctimas de los abusos policiales se sumaron a las movilizaciones. pic.twitter.com/4Kslfvoq6C — Sepa Más (@Sepa_mass) July 28, 2023

Mensaje a la nación

Este viernes, en medio de las protestas y de la alta desaprobación a su mandato —como consignan todas las encuestas—, Boluarte ofrecerá su primer mensaje a la nación.

La mandataria se pronunciará desde el Parlamento a las 11:00 de la mañana [hora local], informó Presidencia.