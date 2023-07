El primer bombardero furtivo B-21 Raider de EE.UU. podría entrar en servicio en 2025

Así lo tienen planeado la Fuerza Aérea de EE.UU. y su fabricante. No obstante, el primer prototipo de este programa, que fue presentado en diciembre de 2022, no ha pasado hasta ahora ninguna prueba de motor ni fuselaje.

El primer bombardero furtivo estratégico B-21 Raider, aeronave de sexta generación, será incorporado al equipamiento del Ejército de EE.UU. como un "activo utilizable" alrededor de 2025. Así lo informa la revista Air And Space Forces, que cita a funcionarios de la Fuerza Aérea estadounidense y a directivos del conglomerado Northrop Grumman, fabricante del aparato.

Se prevé que el B-21 sea capaz de transportar armas convencionales y nucleares y cuente con las herramientas y armas más modernas. No obstante, tanto el fabricante como la Fuerza Aérea admiten que la capacidad operativa inicial del "activo utilizable", que sigue siendo información clasificada, podría tardar un tiempo más en ser incorporada. Y es que las posibilidades de producción del B-21 estarán limitadas a unas 12 unidades al año, dado que requerirá importantes inversiones adicionales en herramientas y mano de obra, indican los funcionarios.

El primer vuelo, ¿a finales de 2024?

De momento, el desarrollo del B-21 se lleva a cabo bajo un contrato de costo incrementado, aunque la producción estará sujeta a un acuerdo de precio fijo que no exceda los 772 millones de dólares por cada aeronave. El primer avión de este programa fue presentado al público en diciembre de 2022, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna prueba del motor ni de fuselaje. No obstante, la Fuerza Aérea de EE.UU. sigue planeando para finales de este año el primer vuelo de este ejemplar, contemplado en todo caso para el 2023.

Los altos mandos militares de EE.UU. sostienen que el B-21 "será la columna vertebral de la flota de bombarderos de la Fuerza Aérea, una vez que entre en servicio dentro de unos años", y adelantan que tienen grandes planes para esta aeronave.

Así, en su declaración de previsión fiscal para 2024, indicaron que el B-21 es "más que una nueva plataforma". Aseguraron que este avión dispondrá de "nuevas armas, sensores y comunicaciones que pueden hacer que el B-21 sea más efectivo en la lucha táctica conjunta", particularmente para trasladar masivamente "armas de precisión hacia numerosos objetivos en cualquier parte del mundo".