Muere Randy Meisner, miembro fundador de The Eagles

Randy Meisner, cofundador del legendario grupo de rock estadounidense The Eagles, del que era bajista y vocalista, murió a los 77 años en Los Ángeles, según un comunicado de la banda este jueves.

"A The Eagles le entristece informar que el miembro fundador, bajista y vocalista Randy Meisner falleció anoche [26 de julio] en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica", reza el comunicado.

Meisner nació en 1946 en Scottsbluff, Nebraska, y en 1971 formó la agrupación The Eagles junto a Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon. En 1998 la banda entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es conocida por canciones como 'Take It to the Limit'.